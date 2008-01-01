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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 декабря 2020 | 17:49
Ведутся работы по реконструкции трамвайной линии №3
В начале декабря в Даугавпилсе стартовала вторая часть проекта по реконструкции трамвайных путей – трамвайного маршрута №3 до Даугавпилсской крепости. Перед этим была проделана большая работа по обновлению трамвайной линии в центре города. Теперь на участке улицы Циетокшня предстоит установить контактную линию, и положить новое трамвайное полотно.
В настоящий момент генподрядчик AS «A.C.B.» проводит демонтаж прежних путей и приступает к земляным работам. Поддерживается хороший темп, и, несмотря на заморозки, о технологическом перерыве пока речи не идет. Важной задачей в этом месте является замена подземных коммуникации, проходящих прямо под трамвайным полотном. После укладки новых рельс также будет установлена новая контактная линия, которая позволит проезд трамваев с системой пантографа. Демонтаж или перестройка пешеходных мостиков у речки Шуницы не предусмотрены.
Параллельно с реконструкцией трамвайных путей должны быть проведены работы по обновлению дорожной части улицы Циетокшня – от перекрестка с улицей Спорта до очистных сооружений. Помимо стандартной замены асфальта, здесь планируется провести целый комплекс работ: создать кольцо кругового движения на месте перекрестка Циетокшня-Балву-Виенибас, обустроить новую ливневую канализацию, установить светофор у пересечения с трамвайной линией. Эти работы должны стартовать, не дожидаясь завершения проекта трамвайной инфраструктуры.
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