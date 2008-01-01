7 декабря
Именины:
Анта, Антония, Дзиркстите / Александр, Евгений, Екатерина
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.
Источник: ignio.com
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2159 ()
|GBP
|0.9028 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.0679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. На востоке Латвии начинается метеорологическая зима {1}
3. В первой половине декабря в Латвии ожидается мало осадков {1}
4. По прибытии в Великобританию из Латвии необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию {1}
5. Вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 4 "О признании семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченными"
6. На период Covid-19 Сейм ввел пособие по присмотру за детьми {1}
7. Юбилейный “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” прошел онлайн
8. СГД начинает прием заявок на пособие по простою и заявки на субсидирование зарплат
9. Напоминание о необходимости защиты водопроводных и канализационных систем от замерзания
10. Библиотека предлагает удаленный доступ к электронным ресурсам
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 7 декабря 2020 | 21:56
Из поезда на ходу сбрасывали канистры с топливом
По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 4 декабря пограничники задержали в Даугавпилсском крае контрабандиста, у которых изъяли 210 литров дизельного топлива.
Как отмечают в ГПС, контрабандиста при обследовании участка железной дороги Индра — Даугавпилс с воздуха заметили сотрудники Авиационного управления ГПС. Они зафиксировали, что из поезда, въехавшего на территорию Латвии, сбрасывают канистры с топливом, а находящийся возле железнодорожного полотна человек их собирает.
На месте происшествия был задержан мужчина 1986 г.р., у которого изъяли семь канистр с дизельным топливом. Для дальнейших следственных действий его передали Госполиции.
Добавить комментарий