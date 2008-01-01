7 декабря
Именины:
Анта, Антония, Дзиркстите / Александр, Евгений, Екатерина
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не стоит мучить себя подобными мыслями, тот факт, что ожидаемый результат задерживается, еще не означает, что его не будет вовсе.
Источник: ignio.com
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2159 ()
|GBP
|0.9028 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.0679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. На востоке Латвии начинается метеорологическая зима {1}
3. В первой половине декабря в Латвии ожидается мало осадков {1}
4. По прибытии в Великобританию из Латвии необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию {1}
5. Вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 4 "О признании семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченными"
6. На период Covid-19 Сейм ввел пособие по присмотру за детьми {1}
7. Юбилейный “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” прошел онлайн
8. СГД начинает прием заявок на пособие по простою и заявки на субсидирование зарплат
9. Напоминание о необходимости защиты водопроводных и канализационных систем от замерзания
10. Библиотека предлагает удаленный доступ к электронным ресурсам
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 7 декабря 2020 | 21:53
Таможенники нашли в тайниках более 145 000 сигарет
Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке въезжающих на территорию Латвии транспортных средств обнаружили 145 400 контрабандных сигарет. Контрабандисты спрятали табачные изделия в грузовом автомобиле и поезде.
Как отмечает пресс-центр VID, 5 декабря на КПП "Терехово" во время проверки въехавшей из России фуры с прицепом таможенники использовали сканер, с помощью которого нашли 50 000 сигарет Marlboro без акцизных марок, 15 400 сигарет Camel и Kent с киргизскими акцизными марками.
Кроме того, днем ранее на товарной железнодорожной станции Даугавпилса при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, таможенники обнаружили 80 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.
По обоим делам начаты процессы.
Добавить комментарий