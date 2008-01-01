Таможенники нашли в тайниках более 145 000 сигарет

Новости Происшествия | 7 декабря 2020 | 21:53

СГД СГД

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке въезжающих на территорию Латвии транспортных средств обнаружили 145 400 контрабандных сигарет. Контрабандисты спрятали табачные изделия в грузовом автомобиле и поезде.

Как отмечает пресс-центр VID, 5 декабря на КПП "Терехово" во время проверки въехавшей из России фуры с прицепом таможенники использовали сканер, с помощью которого нашли 50 000 сигарет Marlboro без акцизных марок, 15 400 сигарет Camel и Kent с киргизскими акцизными марками.

Кроме того, днем ранее на товарной железнодорожной станции Даугавпилса при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, таможенники обнаружили 80 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

По обоим делам начаты процессы.

Delfi