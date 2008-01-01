Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 7 декабря 2020 | 21:26

На 7 декабря 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- бетонщики;

- ветеринары;

- водители автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители асфальтоукладчика;

- водители асфальтного катка;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- водитель электрокара;

- дамские парикмахеры;

- дизайнер графики;

- директор школы;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожный мастер;

- жестянщик;

- закройщики;

- изготовители мясных продуктов;

- интервьюер;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции;

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер-комплектовщик (металлообработка);

- конструктор;

- конструктор механики;

- кондитер;

- контролеры;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования металлообработки;

- менеджер автосервиса;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мужской парикмахер;

- мойщик автомобилей;

- нормировщик;

- обработчики древесных материалов;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы по резке металла;

- операторы бурения;

- операторы оборудования по обработки мяса;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- оптометрист;

- отделочники;

- оператор по редактированию текста;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы производства пиломатериалов;

- парикмахеры;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повар;

- продавец консультант;

- продавцы розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- портной;

- почтальон;

- преподаватель русского языка;

- производственный бригадир (металлообработка);

- психолог;

- путеец;

- работники склада (работа в Риге);

- работник по уходу;

- работники охраны;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель учреждения дошкольного образования;

- руководитель учреждения самоуправления;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретари делопроизводства;

- семейный врач;

- скотник;

- слесари;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- слесарь-электрик ЧПУ;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист логистики;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по тестированию информационных систем;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- тестодел;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- токари;

- учителя дошкольного образования;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- члены совета;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- эрготерапевты;

- зубной техник;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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