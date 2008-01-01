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Новости Общество | 7 декабря 2020 | 20:15

Даугавпилс нарядился в праздничные одежды

С каждым днем Даугавпилс все больше наряжается в рождественские украшения, над чем в последние недели активно работали художники, оформители и ответственные службы города. В минувшую субботу, 5 декабря, горожане смогли увидеть результат этих трудов – красивое убранство в центре города, а также зажжение главной елки, которая загорелась красочными огнями в окружении сказочного королевства.

Теперь даугавпилчане и гости города, соблюдая все актуальные требования безопасности, могут пройтись по рождественскому маршруту, начиная от разукрашенной улицы Ригас, осматривая площадь Виенибас и парки, и заканчивая традиционной разукрашенной елкой во внутреннем дворе Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.

В центре города, сия веселыми огнями, засветилась главная елка, вокруг которой разместились сказочные домики - каждый из которых посвящен отдельной сказке. Учитывая ситуацию с Covid-19, их можно осмотреть лишь снаружи. Здесь звучит рождественская музыка и царить праздничная атмосфера. Субботними вечерами бар гостиницы «Park Hotel Latgola» предлагает гуляющим возможность полакомиться разными угощениями, глинтвейном, горячими напитками, а также национальными латышскими блюдами со своей летней террасы.

В Парке Андрея Пумпура художники развили тему сказочного летнего парка, где даже в морозы цветут яркие светящиеся цветы и живут необычные животные. Эта атмосферу поддерживают и звучащие здесь аудио-сказки.

Во дворе Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ул. Ригас, 8) с 5 декабря разместиться инсталляция «Музейной белой сказки», которую можно будет посмотреть каждый день с 10:00 до 22:00. Красивое рождественское убранство создано и на территории перед школой дизайна и искусств «Saules skola».

Новые элементы праздничного настроения будут добавляться в разных частях города почти каждый день. Парк Дубровина, который будет крашен в «ретро» тематике, полностью оформят к середине декабря. В свою очередь праздничные елки в микрорайонах города должны быть установлены до 11 декабря.

Daugavpils
  

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