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Новости Общество | 7 декабря 2020 | 20:09

Награждены победители программы грантов «Импульс 2020»

Для поддержки молодых предпринимателей Даугавпилсское самоуправление с 2014 года проводит конкурс грантов «Импульс». Авторы наиболее интересных проектов могут получить поддержку на реализацию своей бизнес-идеи в размере до 7000 евро.

За пять лет, с 2014 по 2019 год, уже реализовано 42 проекта, в городе создано 75 новых рабочих мест, общая сумма грантов за это время достигла 251 501 евро, в Даугавпилсе появились различные новые продукты и услуги. В этом году творческую и предприимчивую компанию победителей «Импульса» пополнили еще 11 проектов: церемония награждения состоялась 4 декабря в режиме видеоконференции.

Поздравляя получателей гранта, председатель городской думы Игорь Прелатов подчеркнул, что интерес предпринимателей к программе растет с каждым годом: в этом году получено 37 заявок. Оценивая претендентов, самоуправление с радостью приходит к выводу, что в Даугавпилсе много творческих, изобретательных и инициативных людей, идеи которых могут сделать жизнь горожан лучше и интереснее. К его пожеланиям успешно реализовать проекты, несмотря на все вызовы, с которыми, к сожалению, в это время сталкиваются многие предприниматели, также присоединилась Ливия Янковска, заместитель председателя думы и председатель комиссии конкурса грантов «Импульс».

 

Победители этого года предлагают услуги в сфере туризма, здравоохранения, строительства, уборки и программирования, а также планируют работать в сфере общественного питания, производить вязанные изделия, умные осветительные приборы и даже инновационные приборы для диагностики здоровья.

Максимальная сумма гранта в этом году составила 7000 евро, общая сумма грантов, предоставленных в рамках конкурса «Импульс 2020» по всем проектам, составила 59 539 евро.

Daugavpils
 

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