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Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 декабря 2020 | 22:59
Синоптики объявили прогноз погоды на новую неделю
По последним прогнозам, на следующей неделе в Латвии ожидается мороз без снега, а с пятницы потеплеет, и возможны небольшие осадки, сообщает ЛЕТА.
В ближайшие дни пруды, озера и самые медленные участки рек постепенно замерзнут. В понедельник на большей части территории страны, вероятно, начнется метеорологическая зима. Это произойдет, если средняя температура воздуха будет оставаться ниже нуля в течение пяти дней подряд. Пока что метеорологическая зима началась в некоторых восточных районах Латвии.
Минимальная температура воздуха на следующей неделе составит -3 ..- 8 градусов, местами в Видземе и Латгале - до десяти градусов мороза. Днем ??температура воздуха в основном будет чуть ниже нуля.
Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в пятницу в западной и центральной части страны потеплеет до 0 .. +3 градусов.
Самая солнечная погода ожидается в первой половине недели в Видземе и Латгале. Во второй половине недели возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.
Прогнозы на Рождество показывают, что сильных морозов не ожидается, как и рекордов тепла. Есть вероятность, что хотя бы в восточной части страны будет снежный покров.
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