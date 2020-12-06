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Новости Латвия | 6 декабря 2020 | 22:59

Синоптики объявили прогноз погоды на новую неделю

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По последним прогнозам, на следующей неделе в Латвии ожидается мороз без снега, а с пятницы потеплеет, и возможны небольшие осадки, сообщает ЛЕТА.

В ближайшие дни пруды, озера и самые медленные участки рек постепенно замерзнут. В понедельник на большей части территории страны, вероятно, начнется метеорологическая зима. Это произойдет, если средняя температура воздуха будет оставаться ниже нуля в течение пяти дней подряд. Пока что метеорологическая зима началась в некоторых восточных районах Латвии.

Минимальная температура воздуха на следующей неделе составит -3 ..- 8 градусов, местами в Видземе и Латгале - до десяти градусов мороза. Днем ??температура воздуха в основном будет чуть ниже нуля.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в пятницу в западной и центральной части страны потеплеет до 0 .. +3 градусов.

Самая солнечная погода ожидается в первой половине недели в Видземе и Латгале. Во второй половине недели возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

Прогнозы на Рождество показывают, что сильных морозов не ожидается, как и рекордов тепла. Есть вероятность, что хотя бы в восточной части страны будет снежный покров.

bb.lv

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