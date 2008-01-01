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Новости Общество | 6 декабря 2020 | 18:14

Даугавпилс украсился к праздникам

LSM

В субботу вечером центральная часть Даугавпилса засияла огнями – в рождественско-новогоднем убранстве предстали главная улица Ригас, площадь Виенибас и сквер Андрея Пумпура. Полностью город будет украшен к праздникам к середине декабря, заверила Rus.Lsm.lv заместитель главного художника Лига Чибле.

Общая тема в этом году - сказка. Поэтому в сквер А. Пумпура «перебрались» сказочные животные, в прошлые годы «бродившие» среди елей площади Виенибас, и «зацвели» алые цветы – целыми лужайками. Цветы в декабре – это сказочно! Привычные гномы покинули свои домики, лишь в одном присутствуют как тени. Их жилища заняли персонажи разных сказок. Конечно, вход в домики в нынешние «ковидные» времена запрещен, можно только любоваться через стекло. Как говорится, и на том спасибо.

Во дворе Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, как обычно, наряжена своя елка, и на сей раз воссоздана атмосфера «Белой сказки» Иманта Зиедониса. Очень интимно и медитативно получилось. А напротив Saules skola «вырос» целый лес елок, каждая из которых – арт-объект.

Обещанная светящаяся карета с лошадьми пока что «не доехала» до Даугавпилса – возникли некоторые проблемы с фирмами-поставщиками. Как сказали Rus.Lsm.lv в пресс-службе самоуправления, на новой неделе всё решится, и карета в парке Дубровина непременно появится.

Полностью праздничное оформление города, включая установку елок в микрорайонах, завершится к середине декабря.

LSM

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