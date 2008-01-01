В Даугавпилсе хотят увековечить память бывшего мэра

Новости Общество | 6 декабря 2020 | 18:10

LETA LETA

Общественный консультативный совет при городской думе решил до конца января 2021 года разработать художественную концепцию памятного знака в честь Алексея Видавского (1943-2020), рассказала Rus.Lsm.lv глава совета архитектор Ванда Баулина.

Идея увековечить память Видавского, председателя Даугавпилсской городской думы в 1994-2001 годах, принадлежит Центру белорусской культуры (ЦБК).

«Алексей Антонович умер в июле нынешнего года, в августе мы выступили с этим предложением. Именно при Видавском депутатами самоуправления было принято решение о необходимости национально-культурных центров и их поддержке из городского бюджета. Такого не было ни в одном городе Латвии. При Видавском был открыт Центр белорусской культуры и другие национальные центры. Мы считаем, что Видавский способствовал сохранению в Даугавпилсе белорусской диаспоры. И еще один для нас важный штрих — его белорусские корни: дядя Видавского в годы Первой республики закончил местную белорусскую гимназию, в архивах сохранился подтверждающий это документ. Будучи вначале председателем горисполкома, затем мэром и депутатом двух Сеймов, Видавский много сделал для развития Даугавпилса», — пояснила Rus.Lsm.lv директор ЦБК Жанна Романовская.

Белорусские активисты предложили скверу у здания городской думы присвоить имя бывшего градоначальника и там же установить его бюст.

«Мы поддержали инициативу ЦБК по увековечиванию памяти, но приняли решение не называть сквер именем Видавского. Совет утвердил формулировку о создании памятного знака в центре города “на территории Ледового дворца”. Дворец (Daugavpils Ledus halle) также был построен при Видавском. Бюсты сейчас устанавливать не принято, мы подумаем о художественном решении этого нового объекта и предложим свою концепцию на рассмотрение депутатам городской думы в конце января», — уточнила В. Баулина.

В 2007 году в Даугавпилсе был открыт памятник Павлу Дубровину — городскому голове Динабурга с 1876 по 1890 год. Автор — московский скульптор Александр Таратынов. В 2011 году на здании Дома Единства была установлена мемориальная доска Андрею Швирксту — мэру Даугавпилса с 1938 по 1940 год. Ее создатель — даугавпилсский скульптор Иво Фолкманис. Внучка еще одного градоначальника времен Первой республики, Яниса Волонтса — Элизабет Роке — обращалась в самоуправление с просьбой увековечить память деда, возглавлявшего Даугавпилс с 1923 по 1937 год, но ее инициатива не получила поддержки.

LSM