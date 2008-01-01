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Сегодняшний день располагает к спонтанным решениям. Они будут гораздо ярче и увлекательнее заранее продуманных действий. Самым лучшим объяснением тому или иному фокусу, вами выкинутому, будет желание развлечься.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 6 декабря 2020 | 17:29

Взятка на границе обернулась штрафом в размере 4 300 евро

Пресс-фото

Прокурор Лудзенского района приняла решение привлечь к уголовной ответственности водителя, который предложил пограничнику взятку.

По данным пресс-центра Генпрокуратуры, 20 ноября водитель пытался выехать из Латвии в Россию через КПП "Терехово". Мужчина управлял автомобилем с голландскими номерами, зарегистрированным в Болгарии. При этом регистрация транспортного средства не была пройдена в надлежащем порядке. Чтобы выехать из Латвии, водитель предложил пограничнику взятку в размере 100 евро, за что и был задержан.

Свою вину в содеянном водитель признал. Уголовный процесс был завершен в течение девяти часов с применением постановления прокурора о приговоре и наложением на обвиняемого штрафа на в размере 10 минимальных зарплат — 4 300 евро.

Delfi

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