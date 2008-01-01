6 декабря

Именины:
Николай, Никлавс, Ник / Александр, Алексей, Григорий

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня у вас наступит резкое обострение организационных способностей. Так что не удивляйтесь, ловя злобные взгляды близких, замученных бесконечным потоком исходящих от вас ценных указаний.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
6 .. 8 м/с
понедельник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-3 .. -5 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}

2. В первой половине декабря в Латвии ожидается мало осадков {1}

3. Коммунальные службы к работе в зимний период готовы {1}

4. По прибытии в Великобританию из Латвии необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию {1}

5. Со следующий недели – новые требования безопасности в школах {1}

6. На период Covid-19 Сейм ввел пособие по присмотру за детьми {1}

7. Школьники рисовали сказки янтарной страны Владимира Короткевича {1}

8. Мир прощается с Диего Марадоной {1}

9. На востоке Латвии начинается метеорологическая зима {1}

10. В Даугавпилсе в венке Адвента загорелась первая свеча

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {185}

 

Новости Происшествия | 6 декабря 2020 | 17:27

При выезде со двора сбита женщина с коляской

Пресс-фото

По данным пресс-службы Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 3 декабря, в 17.20 в Даугавпилсе, на ул. Виестура произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина с годовалым ребенком.

Как отмечает ЛРУП, женщина 1989 г.р., управлявшая Škoda Octavia, при выезде со двора совершила наезд на 22-летнюю мать с ребенком 2019 г.р.

Прибывшие медики констатировали у пострадавших ушибы, дальнейшее их лечение продолжится амбулаторно. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.

Делфи

Добавить комментарий

 