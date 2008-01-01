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Сегодня у вас наступит резкое обострение организационных способностей. Так что не удивляйтесь, ловя злобные взгляды близких, замученных бесконечным потоком исходящих от вас ценных указаний.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 декабря 2020 | 17:27
При выезде со двора сбита женщина с коляской
По данным пресс-службы Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 3 декабря, в 17.20 в Даугавпилсе, на ул. Виестура произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина с годовалым ребенком.
Как отмечает ЛРУП, женщина 1989 г.р., управлявшая Škoda Octavia, при выезде со двора совершила наезд на 22-летнюю мать с ребенком 2019 г.р.
Прибывшие медики констатировали у пострадавших ушибы, дальнейшее их лечение продолжится амбулаторно. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.
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