При выезде со двора сбита женщина с коляской

Новости Происшествия | 6 декабря 2020 | 17:27

Пресс-фото Пресс-фото

По данным пресс-службы Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 3 декабря, в 17.20 в Даугавпилсе, на ул. Виестура произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина с годовалым ребенком.

Как отмечает ЛРУП, женщина 1989 г.р., управлявшая Škoda Octavia, при выезде со двора совершила наезд на 22-летнюю мать с ребенком 2019 г.р.

Прибывшие медики констатировали у пострадавших ушибы, дальнейшее их лечение продолжится амбулаторно. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.

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