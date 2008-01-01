Маски сотрудникам должен обеспечить работодатель

Новости Латвия | 2 декабря 2020 | 20:06

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C четверга, 3 декабря, в силу вступает обязательное требование носить маски в помещениях вне своего места жительства. В основном эти ограничения затронут рабочие места. Государственная инспекция труда отмечает, что маски на рабочих местах должен обеспечить работодатель, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».

Чтобы выполнять свои обязанности в маске, защитные средства работникам должны быть предоставлены работодателем.

«Так как выполнение обязанностей происходит на рабочем месте, то и всё, что необходимо для этого, в данном случае – защитные маски, должен обеспечить работодатель. Чтобы сотрудник мог полноценно работать и не угрожать здоровью своих коллег», - пояснила представитель Государственной инспекции труда Даце Стивриня.

Впредь трудовая инспекция будет уделять больше внимания использованию масок на работе. Носить их нужно в рабочих помещениях, находясь с другими коллегами.

Без масок смогут работать сотрудники, которые находятся в личных кабинетах. Единственное исключение сделано для электронных средств массовой информации, работники которых во время эфиров могут не использовать маски.

Впрочем, не везде такие изменения в новинку.

«Мы еще 9 ноября решили, что защитные маски нужно обязательно носить, если человек передвигается по помещениям общего пользования за пределами собственного кабинета. Фактически новое решение для нас ничего не изменит. Без маски смогут работать только те, кто работает один в своём кабинете», - поделился руководитель отдела безопасности Latvijas finieris Мартиньш Вейдманис.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, правительство приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации и введении более жестких ограничений.

Что решило правительство:

ЧС продлевается до 11 января

Контакты максимально ограничены: два человека – два метра

Запрещены любые частные мероприятия, в том числе домашние вечеринки. Контакты вне одного домашнего хозяйства разрешены только тем, кто живет один

Маски необходимо носить вне дома в любых помещениях

С 7 декабря учащиеся 5-6 классов отправляются на «удаленку»

С 4 января все школьники, включая учеников 1-4 классов, должны находиться в классах в масках

По выходным будут закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Продажа алкоголя, табачных изделий и прочего, не являющегося предметами первой необходимости, по выходным будет запрещена, в том числе и в супермаркетах.

Будет разрешена работа мастерам маникюра — с теми же санитарными требованиями, что и парикмахерам.

Через три недели мощности тестирования на Covid-19 планируется поднять до 10 тыс. анализов в сутки.

LSM