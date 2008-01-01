Бюджет-2021 принят — с обязательными соцвзносами и налоговыми изменениями

Новости Латвия | 2 декабря 2020 | 20:03

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В среду 2 декабря парламент после восьми дней, на которые растянулось окончательное чтение пакета бюджетных законопроектов, утвердил бюджет государства на 2021 год. Издержки в нем предусмотрены в размере 10,758 млрд евро, поступления ожидаются скромнее — 9,579 миллиарда, сообщает пресс-служба Сейма.

С бюджетом связано 30 сопутствующих законопроектов, отмечается на сайте парламента. Поступления в основной бюджет запланированы в размере 6,68 млрд евро, расходы — 7,84 млрд евро. Доходы специального бюджета запланированы в размере 3,15 млрд евро, расходы — 3,17 миллиарда.

За бюджет проголосовали 63 депутата, против — 32. Впервые парламентариям пришлось работать над пакетом бюджетных законопроектов в частично дистанционном формате. К бюджету было подано 142 предложения, ни одно из предложений оппозиции не поддержано.

Доходы бюджета в 2021 году по сравнению с бюджетом 2020 года сократятся, как ожидается, на 328 млн евро, а издержки увеличатся на 744 млн евро. Дефицит бюджета планируется в размере 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Предусмотрен ряд важных изменений, в том числе введение с 1 июля минимальных взносов обязательного соцстрахования для трудящихся во всех налоговых режимах, изменения альтернативных налоговых режимов, повышение «минималки» и сокращение социального налога на один процентный пункт.

Ранее мы уже рассказывали о бюджетных новшествах.

Размер минимальной зарплаты с 1 января составит 500 евро.

Медиков ожидает повышение зарплат, для чего в бюджете будет предусмотрено дополнительно 183 млн евро.

Педагогам, в том числе академическому персоналу, также повысят оклады — на эти цели выделят свыше 40 млн евро.

Правительство обязалось выполнить решения Конституционного суда, в частности, повысить гарантированный минимальный доход (GMI) с теперешних 64 до 109 евро в месяц.

Общественные СМИ уйдут с рекламного рынка — им выделят из бюджета неполные 9 млн евро.

Семейное государственное пособие будет реформировано, но начать повышать его планируется только с 2022 года.

С 1 января 2021 года соцвзносы снизятся на один процентный пункт, верхний порог необлагаемого минимума составит 1800 евро вместо 1200.

С 1 июля 2021 года планируется ввести обязательные для всех трудящихся минимальные соцвзносы.

Сейм поддержал изменение принципа распределения поступлений от подоходного налога с населения, уменьшив выделяемую самоуправлениям долю доходов на пять процентных пунктов. Таким образом, государство будет получать 25%, а самоуправления — 75% от вышеупомянутых налоговых поступлений.

Сейм также поддержал просьбу президента Эгила Левитса не увеличивать в следующем году его зарплату, как планировалось ранее. В Сейм поданы также поправки к другому закону, которые предусматривают замораживание заработной платы членов правительства и парламентских секретарей министерств, но решение об этом будет принято позже. Руководство Государственного контроля также обратилось с просьбой о замораживании своих зарплат.

Значительные средства в следующем году будут выделены сфере здравоохранения, дополнительные 183 млн евро будут направлены на ранее запланированное повышение заработной платы медицинских работников.

Планируется также повышение заработной платы учителей, на что в следующем году дополнительно будет выделено 33,3 млн евро, а в 2022 году и последующие годы — 49,1 млн евро.

В сфере благосостояния дополнительное финансирование в размере 95,7 млн евро предназначено для обеспечения гарантированного минимального дохода для малообеспеченных лиц.

Кризис из-за пандемии выявил необходимость усиления социальной защиты тех, кто работает по альтернативным налоговым режимам, поэтому планируется, что с июля следующего года эти лица должны будут платить обязательные социальные взносы. Нынешний режим патентной платы планируется сохранить только для пенсионеров и лиц с 1-й и 2-й группами инвалидности.

С 2021 года планируется на один процентный пункт — с 35,09 до 34,09% — снизить ставку обязательных взносов государственного социального страхования. Для сотрудников соцналог составит 10,5%, а для работодателей - 23,59%. Запланированы также изменения для тех, кто работает по налоговому режиму микропредприятий. Плательщиком налога с микропредприятия впредь сможет быть только его владелец, а за сотрудников налоги на рабочую силу нужно будет платить в общем порядке.

Со следующего года минимальную заработную плату, которая в настоящее время составляет 430 евро, планируется повысить до 500 евро в месяц. Планируется также с нынешних 1200 до 1800 евро повысить порог применения дифференцированного необлагаемого минимума. В свою очередь максимальный необлагаемый минимум в следующем году вырастет с нынешних 250 евро до 300 евро в месяц. Необлагаемый минимум для пенсионеров будет повышен с нынешних 300 до 330 евро.

Самая высокая прогрессивная ставка подоходного налога с населения будет установлена в размере 31%, до сих пор она составляла 31,4%.

До конца 2023 года планируется сохранить пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% для латвийских фруктов, ягод и овощей. В свою очередь акциз на табачные изделия в течение следующих трех лет ежегодно будет увеличиваться на 5%, налогом будут облагаться также жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Согласно макроэкономическим прогнозам, учитывающим вызванный пандемией кризис и реализованные меры поддержки экономики, ВВП в сравнительных ценах в этом году снизится на 7%. В следующем году экономический рост возобновится, и прирост ВВП запланирован в размере 5,1%. В 2022 и 2023 годах прирост ВВП стабилизируется на уровне 3,1%, говорится в аннотации к законопроекту о бюджете.

Закон о бюджете 2021 года вступит в силу 1 января.

Как уже писал Rus.lsm.lv, бюджет страны на будущий год вызвал много возражений у оппозиционных партий — они указывают, что предусмотренные изменения в налогообложении резко ухудшат финансовое положение самоуправлений и мелких предпринимателей. Тревогу у них вызывают многие налоговые изменения, заложенные в бюджете на будущий год. В частности, оппозиционный Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) ранее указывал, что кризис — явно неподходящее время, чтобы душить налогами микропредприятия.

В середине октября представители творческих профессий, встревоженные планами государства изменить налогообложение для тех, кто не работает по полному трудовому контракту как наемный сотрудник, провели флешмоб с кирпичами в руках. Они сложили на Домской площади символическую стенку, назвав свою акцию «Стена непонимания». Rus.lsm.lv уже сообщал, что до 1 июля будущего года в Латвии для получателей авторских вознаграждений сохранится нынешняя налоговая система. После этой даты и до конца года начнется постепенный переход к новому порядку.

Массовый пикет протеста устроили в связи с грядущим повышением налогов и представители малого бизнеса.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что работающие в альтернативных налоговых режимах, чья зарплата ниже минимальной, должны будут платить социальные взносы в размере 10% от доходов.

О том, что в кризисное время не стоит поспешно проводить налоговую реформу, заявил и председатель совета Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Изменения в альтернативных налоговых режимах, а также введение обязательного социального взноса увеличит теневую экономику, заявил ранее руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

LSM