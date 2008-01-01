3 декабря
Международный день инвалидов
Именины:
Эвия, Йогита, Райта / Анатолий, Анна, Григорий
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Новости Латвия | 2 декабря 2020 | 20:00
В выходные станет теплее, а потом вернутся холода — прогноз
В конце недели температура воздуха в Латвии повысится, однако потом вновь станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы.
С четверг небо затянет облаками, местами возможен снег. Температура воздуха ночью опустится до -1... -6 градусов, днем ожидается около нуля. Начнет усиливаться юго-восточный ветер, поэтому по ощущениям станет холоднее.
В пятницу в Курземе и центральной части страны ожидаются осадки — снег, переходящий в дождь, появится значительный слой льда.
Температура воздуха в ночь на пятницу составит +1... -3 градуса, днем воздух прогреется до +1... +5 градусов.
Будет дуть сильный юго-восточный, восточный ветер, порывами до 10-15 м/с. На курземском побережье — до 18 м/с. Такой порывистый ветер сохранится и в выходные.
В субботу и воскресенье ожидается +2... +7 градусов, в последний день недели в Курземе — до +9 градусов.
На следующей неделе станет прохладнее, вернутся холода, по-прежнему ожидается в основном сухая погода.
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