За призывы не соблюдать «ковид»-ограничения — уголовная ответственность

Новости Латвия | 2 декабря 2020 | 19:57

Призывы не соблюдать ограничительные меры, связанные с Covid-19, могут стать уголовно наказуемыми. Такую инициативу будет обсуждать Сейм. Тем временем полиция во время второй чрезвычайной ситуации составила уже более 600 административных протоколов о несоблюдении мер безопасности, сообщает Русское вещание LTV7.

Через несколько недель парламентская подкомиссия по политике уголовного права начнёт рассматривать возможность криминализировать призывы не соблюдать ограничительные меры, связанные с Covid-19. Иными словами, за комментарий «не носите маски» можно будет попасть под уголовную статью, если изменения примут.

«Нужно разделить две вещи. Первое — свобода слова, которая означает право критиковать работу правительства, Сейма и любых чиновников. Второе — призывать не соблюдать эпидемиологические правила безопасности. Если в первом случае мы говорим о свободе слова, которая не наносит вреда, за исключением, может быть, доверия правительству, то во втором случае — призыв не соблюдать меры безопасности во время пандемии — это то же самое, что призывать не соблюдать ни один закон в стране. На совести таких людей большая часть распространения болезней и огромные показатели болезни. Это саботаж попыток власти ограничить распространение инфекции», - считает председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия).

К дискуссии будут привлечены эксперты, представители полиции, прокуратуры и судов. Однако уже сейчас есть мнение, что уголовная ответственность могла бы наступать лишь в крайних случаях.

«У нас достаточно инструментов, чтобы призвать человека к ответственности. И в большинстве случаев этот штраф даже не нужен. Мы можем обойтись и разговором, предупреждением. Если человек действительно призывает не соблюдать нормативные акты и это действительно сильно угрожает обществу, тогда можно оценивать возможность уголовной ответственности», - прокомментировал главный специалист Рижской полиции самоуправления Дейнс Миллерс.

В Министерстве внутренних дел отмечают: и сейчас далеко не во всех случаях можно отделаться штрафом.

«Нужно сказать, что, кажется, 140-я статья закона уже предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение эпидемиологических норм, если у этого есть серьёзные последствия. Так что это вопрос для дискуссий», - отметил директор юридического департамента МВД Вилнис Витолиньш.

Также председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс считает, что контроль за соблюдением ограничений недостаточен. И пора просить помощи у Министерства обороны.

«Мы, конечно, готовы помочь нашим полицейским, если это надо в какой-то конкретной ситуации, но пока никто никакой помощи не запрашивал. Я запросил информацию насколько вообще наша муниципальная полиция ездит по домам и насколько они участвуют в контроле тех, кто в изоляции. Информация у нас будет, потом будем уже анализировать. Думаю, самое главное - соблюдать спокойствие», - отреагировал министр обороны Артис Пабрикс.

«Ресурсов хватает, чтобы полностью контролировать те мероприятия, которые связаны с эпидемиологическими требованиями и обеспечить безопасность. Отдельные сотрудники работают сверхурочно», - описал работу полиции начальник Главного управления полиции порядка Нормундс Крапсис.

За время чрезвычайной ситуации в ноябре государственная полиция начала более 600 административных дел о нарушениях мер эпидемиологической безопасности. Больше всего - за отсутствие масок и незарегистрированное пересечение границы.

LSM