Правительство продлило чрезвычайную ситуацию до 11 января

Новости Общество | 3 декабря 2020 | 17:28

Для ограничения распространения Covid-19 , правительством Латвии было принято решение продлить чрезвычайную ситуацию до 11 января 2021 года. Кроме того, введены новые ограничения: ношение масок вне дома обязательно для всех помещений, а встречи вне семейного круга возможны только для двух персон, соблюдая дистанцию в два метра.

Серьезные изменения касаются сферы торговли - по выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктов, гигиенических и хозяйственных товаров, а также аптеки и автозаправочные станции. В рабочие дни в больших магазинах сможет находиться не более 20% от максимально возможного числа клиентов, а в малых торговых заведениях можно будет за раз обслуживать не более одного клиента (предупреждение об этом должно быть вывешено у входа). В выходные и праздничные дни продажа алкоголя и сигарет в магазине будет запрещена. При этом работу, соблюдая все правила безопасности, могут возобновить салоны красоты.

Новые ограничения относятся и к сфере образования – теперь на удаленное обучение придется уйти ученикам 5-6 классов всех латвийских школ, а не только отдельных самоуправлений. С января, после возвращения со школьных каникул, маски будут обязательны на уроках и переменах для всех учеников, а не только учителей. Ношение лицевых масок станет обязательным и для всех работников дошкольных учебных учреждений. Все занятия вузов и профшкол проходят только в удаленном формате, а важные практические занятия – очно в индивидуальном порядке.

Серьезной мерой правительства, которую старались не вводить до последнего момента, является ограничение во всех больницах Латвии плановых стационарных услуг. При этом изменения пока не касаются амбулаторных услуг здравоохранения. Это должно позволить больницам подстроиться под приток числа пациентов с коронавирусом, не ограничивая предоставление неотложной медицинской помощи.

Daugavpils

