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Новости Общество | 3 декабря 2020 | 17:19

Подведены итоги минувшего туристического сезона

С завершением года разные структуры самоуправления подводят свои итоги, анализируют проделанную работу и предоставляют разнообразную статистику. Это недавно сделали и специалисты Агентства развития туризма и информации, обобщив данные за минувший туристический сезон (май-сентябрь), который в этом году выдался непростым. По сравнению с прошлым годом количество посещений объектов туризма, культуры, развлечений и активного отдыха, включая проведенные мероприятия, сократилось на 38%.

Общее число осмотров туристических мест составило 212 196 посещений. Основной причиной такого спада стала пандемия коронавируса, которая серьезно повлияла на планы многих местных и иностранных путешественников. Однако, учитывая относительно не плохую ситуацию этим летом, Даугавпилс часто посещали внутренние, латвийские туристы – около 84% от всего потока. Среди иностранцев активность проявили наши соседи – эстонцы и литовцы, многие из которых путешествовали по Латгалии дольше одного дня и включали в свой маршрут конкретные места в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

Самыми посещаемыми туристическими объектами в этом сезоне стали Центр искусств им. Марка Ротко (42 641 посещений), Латгальский зоосад (26 453), и Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости (20 406). Учитывая ситуацию с Covid-19, многие посетители заранее запрашивали информацию о необходимых мерах предосторожности, посещая тот или иной объект.

В этом году многие туристы осознанно сторонились мест возможного скопления людей, поэтому популярными направлениями стали разные зеленые зоны Даугавпилса, в особенности променад у озера Большие Стропы. Здесь, на протяжении всего теплого времени, собирались и любители активного отдыха и просто желающие спокойно прогуляться в благоустроенном месте.

Хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в минувший туристический сезон, она не смогла кардинальным образом остановить деятельность заведений, работающих в этой сфере. Поэтому туристические объекты с оптимизмом смотрят на следующий год и надеяться вернуться к активной работе.

Daugavpils
 

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