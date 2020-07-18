3 декабря

Международный день инвалидов

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Эвия, Йогита, Райта / Анатолий, Анна, Григорий

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То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.

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Новости Общество | 3 декабря 2020 | 16:43

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 25 ноября по 1 декабря 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bļinova Irina (16.05.1939 - 30.11.2020)
Gaidamoviča Tatjana (30.11.1968 - 25.11.2020)
Hmeļevska Anna (27.06.1937 - 29.11.2020)
Ivanova Anna (24.10.1938 - 29.11.2020)
Joņenkova Izabella (18.07.2020 - 25.11.2020)
Kločkova Lidija (11.04.1938 - 27.11.2020)
Koļcovs Aleksandrs (19.10.1972 - 28.11.2020)
Kozoreza Alevtīna (01.10.1936 - 22.11.2020)
Ķīsis Ādolfs (06.07.1941 - 30.11.2020)
Lakuša Vivija (09.10.1949 - 29.11.2020)
Lavrentjeva Marija (30.01.1930 - 28.11.2020)
Podiņš Inārs Dainis (19.06.1934 - 25.11.2020)
Romanova Valentīna (06.05.1956 - 25.11.2020)
Stankevičs Leonards (08.07.1974 - 30.11.2020)
Šlevis Vladimirs (11.04.1945 - 23.11.2020)
Tišaloviča Glafira (16.04.1931 - 30.11.2020).
 

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