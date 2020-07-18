Ушли в мир иной...

Овен

21 марта

- 20 апреля

То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.