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Новости Общество | 2 декабря 2020 | 21:03

У Социальной службы – новый спецтранспорт

Социальная служба приобрела два новых микроавтобуса. Они оборудованы подъемниками и предназначены для перевозки людей с функциональными нарушениями, в том числе, передвигающихся на колясках.

Предыдущая закупка транспорта делалась в 2019 году, был приобретен один микроавтобус. Два других, , находясь в интенсивной эксплуатации, устарели, износились и требовали обновления. В 2020 году появилась возможность приобрести 2 новых микроавтобуса. Теперь услуга специализированного транспорта, весьма востребованная среди клиентов Социальной службы с инвалидностью, будет оказываться более качественно и полноценно.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
 

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