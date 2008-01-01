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Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
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Новости Общество | 2 декабря 2020 | 21:00
Самоуправление работает над созданием новых рабочих мест в городе
Даугавпилсское самоуправление продолжает создавать благоприятную для бизнеса среду и способствовать созданию новых рабочих мест в городе.
Одна из форм сотрудничества – это сдача в аренду производственных зданий, построенных самоуправлением, предпринимателям, которые, в свою очередь, обязуются вложить значительные инвестиции. Один из таких проектов уже успешно реализуется: в мае этого года было сдано в эксплуатацию здание на улице Менделеева 5, где вскоре начнет работу расширенное производство SIA Axon Cable. Теперь планируется претворить в жизнь аналогичный, но еще более масштабный проект на улице Спалю 4k-2.
26 ноября на внеочередном заседании Финансового комитета депутаты одобрили аукцион на права аренды здания, которое еще предстоит построить, приспособив для металлообрабатывающего производства. В Даугавпилсе в этой сфере работает несколько стабильных предприятий, которые хотят расширить свой ассортимент, но пока в городе практически нет подходящих помещений для производства крупногабаритных металлоконструкций.
Здание площадью около 6435,3 м2 планируется построить и ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года. Согласно условиям аукциона, арендатор должен будет создать не менее 100 (ста) новых рабочих мест и вложить в свои нематериальные активы и основные средства инвестиции в размере не менее 1 000 000 (один миллион) евро.
Положительный результат дает и улучшение инфраструктуры промышленных зон, которое в последние годы ведется очень активно: предприниматели, в том числе иностранные, проявляют все больший интерес к возможностям создания здесь новых и расширения существующих производств. Так, например, скоро в промышленной зоне Гаёк появится новое предприятие: предприниматели сами изъявили желание выкупить землю у самоуправления, чтобы построить производственные помещения и создать новые рабочие места.
Многие предприниматели также охотно пользуются преимуществами Латгальской специальной экономической зоны: в Даугавпилсе и его окрестностях подаются заявки на все новые долгосрочные проекты, которые принесут в регион новые и стабильные финансовые потоки.
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