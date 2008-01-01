Юбилейный “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” прошел онлайн

Новости Культура | 1 декабря 2020 | 20:03

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Х Международный фестиваль народной культуры “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе”, который давно стал одной из культурных визитных карточек города и проходит при полном аншлаге, в этот раз в условиях коронавирусных ограничений состоялся в видеоформате. Концерт можно посмотреть на Youtube, Facebook, www.bkc.daugavpils.lv, а 5 и 6 декабря и по телевидению – на канале LRT+.

“Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” проходит ежегодно осенью, объединяя любительские белорусские ансамбли Латгалии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Каждый фестиваль имеет свою тему, и тема нынешнего – толока. Толока – это коллективный труд, общее дело и взаимопомощь, очень важная традиция в культуре многих народов. Мы вырастили “Кирмаш” от фольклорного праздника диаспоры до международного брендового фестиваля и первого юбилея – все вместе, общими усилиями.

Прерывать традиции – не наш стиль, поэтому “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” прошел в новом формате. Мы объединили видео, присланные друзьями и партнерами, с записями лучших песен и танцев предыдущих “кирмашей” в сводный концерт. Если обычно гала-концерт длится два с половиной часа, то видеоверсия уменьшена вдвое. В концерте представлены все коллективы, которые были приглашены на фестиваль, в том числе белорусские партнеры по соглашениям о сотрудничестве. Впервые “Кирмаш” собрал онлайн в Даугавпилсе белорусские ансамбли не только из Латгалии, но и со всей Латвии.

По традиции к зрителям с приветственными словами обратились председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов и Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Илья Лапуть.

А дальше под песню “Кирмаш-кирмашок” (слова Галины Сонтоцкой, музыка Вечеслава Петрова) начался концерт. Ансамблю “Купалинка” из Даугавпилса вторил заводной песней “Базар большой” ансамбль “Паулинка” из Лиепаи. Каждое выступление предваряла информация о толочных традициях белорусов, которую рассказывала ведущая Жанна Романовская.

Толока – стародавний народный обычай коллективной помощи в хозяйственных работах, обязательно нацеленный на успех. Толокой садили и копали картофель, косили сено, жали рожь, рвали лен, заготавливали дрова, строили дома, мосты, мельницы. На толоке трудились добровольно и бесплатно.

Какой труд летом был самым продолжительным и тяжелым? Конечно, сенокос. Про это пели ансамбли “Завируха” (Екабпилс) и “Купалинка” (Даугавпилс).

Только сено сложили – пора зерновые убирать. Про жатву и дожинки пели “Сузорье” (Резекне), “Узоры” (Ливаны), “Спадчына” (Даугавпилс), дуэт Дарьи Милашевич и Евгении Шук (Миоры, Беларусь). А известно ли вам, что считалось большим грехом косить пшеницу косой? А вот гречиху наоборот, не жали серпом, а только косили. Про гречку пел ансамбль “Аколица” (Дагда), причем на белорусском и латгальском языках.

После страды начинали копать картошку, ведь “бульбу любят все на свете”, “урожай собрали – сразу угощали”. Об этом веселые песни исполнили “Рябинушка” (Прейли), “Лянок” (Елгава), “Журавинка” (Вентспилс), “Свитанак” (Висагинас, Литва), танцевал “Лянок” (Даугавпилс).

Уборка льна завершала цикл сельскохозяйственных толочных работ. Про это пела детская студия “Скарбница” (Даугавпилс). А другой детский ансамбль – “Комарики” (Новополоцк, Беларусь), исполнил заводной танец, словно комариную толоку на сцене ладили.

После работы толока продолжалась в доме хозяина – хлебосольным угощением, а заканчивалась народным гуляньем с песнями и танцами, гуляла вся деревня. Об этом пели: “Крыница” (Лудза), “Вытоки” (Рига), “Пралески” (Даугавпилс), “Полоцкий зьвяз” и “Княжич” (Полоцк, Беларусь), “Сябры” (Нарва, Эстония), “На панадворку” (Браслав, Беларусь). Кстати, от слова “толока” произошло название города Толочин, что в Витебской области. Именно в этом приграничном регионе у нас больше всего партнеров и участников фестиваля “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе”.

На концерте зрители узнали много белорусских пословиц и поговорок, посвященных толоке: “Без толоки – как без руки”, “Где толока – там хлебно”, “Пришла толока – лей по кружке молока”, “Толока – опекунша жатвы и урожайности” и другие.

Между прочим, фрагменты осеннего белорусского кирмаша (ярмарки) зрители также увидели. На нем участницы театральной студии “Паулинка” нахваливали свой товар – плетеные корзинки, овощи и фрукты, соления и варенья от хозяюшек общества “Уздым”, куклы-обереги.

Хорошая в этом году получилась толока в Даугавпилсе – трудолюбивая, дружная и необычно виртуальная! Но все традиции “Белорусского кирмаша” мы сохранили. И финальной песней стал “Белорусский дом” (слова Станислава Володько, музыка Александра Рудзя) в исполнении Сергея Шабадалова и Павла Прозора.

Все участники юбилейного концерта получат по почте дипломы и памятные сувениры, в том числе фирменные настенные календари “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” и авторские керамические изделия Лилии Зейли.

Организаторы выражают признательность друзьям и партнерам, мы – вместе! Особые слова благодарности – Генеральному консульству РБ в Даугавпилсе за поддержку и подарки.

Над фильмом-концертом “X Международный фестиваль народной культуры “Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” работала команда сотрудников Центра белорусской культуры в составе Жанны Романовской, Марии Пометько, Галины Сонтоцкой, Ирины Апейнане и Дагнии Литвиновской, а также видеооператор Александр Федотов. С 21 ноября концерт можно посмотреть на Youtube, Facebook, www.bkc.daugavpils.lv, а в эти выходные дни – 5 и 6 декабря, по телевидению – на канале LRT+, начало – в 15:00.



Центр белорусской культуры