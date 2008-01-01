Этот ноябрь был в Латвии самым теплым в истории наблюдений

Новости Латвия | 1 декабря 2020 | 19:46

Пресс-фото Пресс-фото

Средняя температура в Латвии в ноябре составляла +5,5 градуса, что на 3,9 градуса выше климатической нормы. Этот месяц самым теплым в истории наблюдений. Об этом сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

До этого самым теплым был ноябрь 1928 года, когда средняя температура достигла 5,3 градуса.

В прошлом месяце в Латвии не было холоднее -3,9 градуса — такую температуру зафиксировали 9-го утром в Мадоне. Теплее всего было 3 ноября в Вентспилсе, когда воздух прогрелся до +15,1 градуса.

За этот месяц зафиксировали 54 разных рекорда тепла, а максимумов холода не было.

Осадков в целом было на 14% меньше климатической нормы — 53,3 мм. Больше всего выпало в Руцаве — 92,2 мм, меньше всего — в Добеле, 23,5 мм. В среднем в Латвии в ноябре было 13 суток, когда осадков выпало менее 1 мм. Больше всего таких дней было в Руцаве и Стенде — по 18, меньше всего — в Елгаве, 9.

LSM