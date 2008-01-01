СГД начинает прием заявок на пособие по простою и заявки на субсидирование зарплат

Новости Общество | 1 декабря 2020 | 19:16

Чтобы помочь экономически активному населению из-за ограничений, в связи с распространением Covid-19, Кабинет министров принял постановления[1], предусматривающие меры поддержки для выплаты компенсаций сотрудникам, а также компенсированию доходов самозанятых лиц и плательщиков патентов.

Выплата субсидий будет производиться Службой государственных доходов (СГД), а заявки можно будет подавать через Систему электронного декларирования (EDS) с 1 декабря.

С первого дня чрезвычайной ситуации, с 9 ноября до 9 января следующего года, предприниматели имеют возможность получить пособие по простою для своих работников, а также получить поддержку для тех, кто в связи с ограничениями работает на неполную ставку. В свою очередь, самозанятые предприниматели и плательщики патентов получат доступ к финансовой поддержке по простою.

Поддержка по простою доступна для любого сектора, если снижение их дохода в месяц, для которого запрашивается поддержка, по сравнению со средним доходом в августе, сентябре и октябре 2020 года (в те месяцы, когда не было ограничений) составляет не менее 50%. Для получения субсидий к зарплате, падение доходов должно быть не менее 20%.

Поддержка по простою для предприятий и их сотрудников

Простаивающие и неработающие сотрудники смогут получить поддержку в размере 70% от среднемесячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 31 октября текущего года. Если в какой-либо из этих месяцев работник не работал у конкретного работодателя, это не будет включено в расчет средней заработной платы.

В свою очередь, сотрудники микропредприятия смогут получить поддержку в размере 50% от среднемесячной брутто-зарплаты за 3 квартал текущего года, согласно квартальной декларации. Если сотрудник приступил к работе в октябре, для расчета будет использована дополнительная информация, предоставленная микро предприятием.

Независимо от текущей заработной платы, поддержка при простоях составит не менее 330 евро и не более 1000 евро за полный месяц.

В дополнение к поддержке в связи с простоями Агентство государственного социального страхования (VSAA) также предоставит надбавку в размере 50 евро на каждого ребенка-иждивенца в возрасте до 24 лет, в отношении которого работник освобождается от подоходного налога.

Работодатель может выплатить своим сотрудникам разницу между надбавкой за простой и полученной на данный момент полной заработной платой.

Субсидирование зарплат для работников на неполной ставке

Субсидия на заработную плату предназначена для того, чтобы позволить сотрудникам, работающим неполный рабочий день из-за ограничений, связанных с чрезвычайной ситуацией, продолжать получать ту же заработную плату, что и раньше.

В рамках программы поддержки работник получит компенсацию в размере 50% от среднемесячной брутто-зарплаты за период с 1 августа по 31 октября этого года, но не более 500 евро. В свою очередь, работодатель будет обязан выплатить разницу между субсидией на заработную плату и полученной на данный момент полной заработной платой.

Поддержка самозанятых лиц и плательщиков патентов

Самостоятельные предприниматели и плательщики патентов также могут получить поддержку, если их хозяйственная деятельность снизилась как минимум на 50%.

Для самозанятого лица с общим налоговым режимом и получателя отчислений по авторскому праву (роялти), не зарегистрировавшегося как лицо ведущее хозяйственную деятельность предусматривается поддержка в размере 70% от среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских отчислений за 3 квартал- не менее чем 330 евро и не более 1000 евро за полный месяц.

Расчет среднего дохода не включает гонорары, полученные авторами и исполнителями от организаций коллективного управления авторским правом и смежными правами.

Самозанятое лицо - налогоплательщик микропредприятия может получить поддержку в размере 50% от среднемесячного дохода от экономической деятельности за 3 квартал этого года, но не менее 330 евро и не более 1000 евро за полный месяц.

В свою очередь, плательщик патентной пошлины имеет доступ к фиксированной поддержке на случай простоя в размере 330 евро за полный месяц. Он доступен при наличии действующего патента в период поддержки.

Помимо поддержки в связи с простоями, VSAA также предоставит надбавку в размере 50 евро на каждого ребенка-иждивенца в возрасте до 24 лет, в отношении которого лицо освобождается от подоходного налога.

Как подать заявку на поддержку

Заявление можно подать, заполнив форму через Систему электронного декларирования СГД (EDS). Форма заявки будет доступна в EDS с 1 декабря текущего года.

Для сотрудников компании заявление как на пособие по простоям, так и на субсидию к заработной плате подает работодатель, но деньги получает работник на свой личный счет.

Работодатель вместе за заявлением должен подать также информацию о выплатах и доходах работника- VSAOI, IIN, государственной пошлины за предпринимательский риск (за отчетный месяц), а также PVN декларацию за месяц, если она еще не была подана.

Подача заявки на получение помощи за ноябрь осуществляется до 15 декабря, за декабрь- до 15 января, а за январь- до 15 февраля.

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Ограничения на получение помощи

Кабинет Министров также предусмотрел несколько условий, при которых будет невозможно получить поддержку в связи с простоями и субсидию на заработную плату.

Так, например, работодателю будет отказано в поддержке, если он не представил все налоговые декларации и годовые отчеты в СГД за последние 12 месяцев до чрезвычайной ситуации или не был исключен по собственной инициативе или был исключен из реестра налогоплательщиков в течение последних двух лет, или если была приостановленная экономическая деятельность. Поддержка не предназначена для членов советов.

Также поддержку получить не смогут самозанятые лица, если их налоговая задолженность превышает 1000 евро, и им не продлили срок платежа или нет соглашения о добровольной уплате налогов.

Также не смогут получить субсидии те, кто уже пользуются программами поддержки Государственного фонда культурного капитала (для творческих личностей), получающие пожизненные стипендии и участвующие в программе трудоустройства творческих личностей.

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Другие меры налоговой поддержки для выхода из кризиса COVID-19

По-прежнему действует ряд мер налоговой поддержки, которые вступили в силу в марте этого года во время первой чрезвычайной ситуации, такие как продление срока уплаты налогов до трех лет, ускорение возврата переплаченного налога на добавленную стоимость, возможность не уплачивать авансовые платежи и т. д.

Больше информации на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе «COVID-19».

В случае возникновения вопросов звоните по консультативному телефону СГД 67120000, а также задавайте свои вопросы в письменной форме в Системе электронного декларирования СГД (СЭД) в разделе «Переписка с СГД».

[1] 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

Daugavpils

