Напоминание о необходимости защиты водопроводных и канализационных систем от замерзания

Новости Общество | 1 декабря 2020 | 19:12

Чтобы не допустить замерзания водопроводных и канализационных систем в зимний период, SIA „Daugavpils ūdens” просит владельцев, управляющих домами, а также обслуживающие организации и уполномоченных лиц своевременно обследовать объекты недвижимости и, в случае необходимости, утеплить подвальные помещения, водопроводные и канализационные трубы, а также водомерные узлы.

Напоминаем, что за подготовку вводов водопровода, выпусков канализации и водомерных узлов к работе в зимних условиях, отвечает Клиент (Правила кабинета министров Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”) и в случае их замерзания все ремонтные работы, в соответствии с определенными границами обслуживания, производит эксплуатирующая организация за счет средств Клиента.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:

654 21568, 654 24761, 62103020 (Центр обслуживания клиентов)

654 24251 (Дежурный диспечер аварийной службы)

654 23961 (Диспечер водомерного участка)

Daugavpils

