1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Именины:
Арнолдс, Эмануэлс / Роман
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Этот день может оказаться именно тем, который так приятно будет вспоминать долгими зимними вечерами, укутав ноги пледом. Проведите его с тем, кого любите.
Источник: ignio.com
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.198 ()
|GBP
|0.8984 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.1439 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. Гражданин Казахстана давал 100 евро взятки, получил 4300 евро штрафа {1}
3. Холод надвигается: к концу этой недели в Латвии установится минусовая температура
4. Из-за Covid-19 будут введены строгие ограничения в Даугавпилсе и ещё пяти краях
5. Мэр Даугавпилса заявил, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута"
6. Латгальская фирма, чье руководство подозревают в торговле людьми, продолжает работать
7. Минимальная зарплата с 1 января составит 500 евро в месяц
8. Хулиган разбил фару в полицейском автомобиле
10. Картины Надежды Изенёвой сложились в гармоничную мозаику природы {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 декабря 2020 | 19:12
Напоминание о необходимости защиты водопроводных и канализационных систем от замерзания
Чтобы не допустить замерзания водопроводных и канализационных систем в зимний период, SIA „Daugavpils ūdens” просит владельцев, управляющих домами, а также обслуживающие организации и уполномоченных лиц своевременно обследовать объекты недвижимости и, в случае необходимости, утеплить подвальные помещения, водопроводные и канализационные трубы, а также водомерные узлы.
Напоминаем, что за подготовку вводов водопровода, выпусков канализации и водомерных узлов к работе в зимних условиях, отвечает Клиент (Правила кабинета министров Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”) и в случае их замерзания все ремонтные работы, в соответствии с определенными границами обслуживания, производит эксплуатирующая организация за счет средств Клиента.
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
654 21568, 654 24761, 62103020 (Центр обслуживания клиентов)
654 24251 (Дежурный диспечер аварийной службы)
654 23961 (Диспечер водомерного участка)
Добавить комментарий