Вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 4 "О признании семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченными"

Новости Общество | 1 декабря 2020 | 15:37

Правила предусматривают увеличение уровня дохода семьи (лица) до 400 евро на человека для признания малообеспеченным (ранее было 80% от установленной в государстве минимальной заработной платы или 344 евро в 2020 году) и допустимого размера накоплений 1200 евро (ранее было 240% от установленной в государстве минимальной заработной платы, или 1032 евро в 2020 году.

Таким образом, расширяется круг лиц, которые смогут претендовать на получение статуса малообеспеченной семьи (лица).

Правила вступают в силу с 1 декабря 2020 года, и полученный до 31 декабря 2020 года статус малообеспеченной семьи (лица) сохранится на срок его предоставления, но не дольше, чем до 30 ноября 2021 года. Статус будет являться основанием для получения семьей (лицом) установленных государством и самоуправлением пособий и льгот. Правила положительно скажутся на порядка 600 семей даугавпилчан.

С 1 января 2021 года вступят в силу изменения в Законе о социальных услугах и социальной помощи, которые определят иной порядок для получения статуса малообеспеченной семьи /лица. Например, планируется, что у самоуправлений не будет прав определять в Обязывающих правилах имущество и собственность, которые не принимаются во внимание при присвоении статуса малообеспеченной семьи /лица.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям Марина Горкина

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