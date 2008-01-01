30 ноября
День защиты информации
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Гороскоп на день
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Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 ноября 2020 | 15:15
Библиотека предлагает удаленный доступ к электронным ресурсам
В то время, когда очное оказание услуг ограничено, возрастает востребованность электронных ресурсов. Библиотека предоставляет удаленный доступ к ряду внешних онлайн-ресурсов, а также предлагает использовать электронный каталог библиотеки для заказа книг и продления срока выдачи.
Каждый зарегистрированный читатель Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) и филиалов, получив уникальный логин и пароль от библиотеки, может стать авторизированным пользователем электронного каталога ЛЦБ и создать свой профиль в разделе «Моя библиотека». Владелец профиля может искать и заказывать книги, просматривать свой список выданных на дом книг и личную историю книговыдачи, а также следить за сроками возврата и при необходимости продлить время использования нужной книги.
При наличии логина и пароля к электронному каталогу ЛЦБ, можно зарегистрироваться на бесплатной платформе электронных книг “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Данная платформа имеет широкое и разностороннее предложение произведений местных авторов и зарубежной литературы на латышском языке в таких категориях, как история, политика, практическая психология, биографические книги, бизнес, детективы, женские романы, литература для детей и молодежи, а также в жанрах фантастики и фэнтези. К тому же платформа еженедельно пополняется новыми книгами.
Зарегистрированным пользователям библиотеки также предлагаются несколько внешних баз данных для удаленного использования (в любом месте, где имеется выход в Интернет). Для получения доступа к электронному каталогу ЛЦБ и к базам данных необходимо отправить письмо на электронную почту info@lcb.lv, указав номер карты пользователя и / или имя, фамилию.
Удаленно предлагается использовать следующие базы данных:
Letonika – цифровой ресурс знаний – справочник по латышской культуре, истории, языку, природе и литературе, надежный источник с обширной информацией о Латвии. База данных обеспечивает доступ к энциклопедиям, словарям, полнотекстовой латышской литературе, изображениям, аудио- и видеозаписям, справочникам по языкам и другим информационным ресурсам.
EBSCO – платформа баз данных электронных книг, журналов и других электронных ресурсов, состоящая из нескольких обзорных баз данных, а также баз данных полного доступа к содержанию в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая наука, экономика, медицина, образование, инженерные науки, охрана среды, социология, информационные технологии и др. В базе данных доступны полные тексты статей из таких известных журналов, как Time, Newsweek, Cosmopolitan, New Yorker, National Geographic, Sound & Image и т. д. Есть возможность переводить публикации с английского на немецкий, итальянский, французский и др. Последняя новинка в предложении баз данных – Open Dissertations. Эта база данных обеспечивает доступ к более чем 1,2 миллионам записей электронных дипломных работ и диссертаций.
Britannica ACADEMIC – база данных предоставляет информацию о знаменитостях, значимых событиях, достижениях в различных отраслях жизни. Доступен обзор важнейших новостей дня от The New York Times и BBS News, а также интерактивный атлас мира с картами и очерками о разных континентах и регионах, демографических процессах и т.д.
Более подробную информацию об использовании и доступе к электронным ресурсам можно получить по телефону 654 26422 или отправив письмо на электронную почту info@lcb.lv.
Информацию подготовила:
Руководитель отдела по связям с общественностью
Латгальской Центральной библиотеки
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv
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