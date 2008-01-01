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Источник: ignio.com
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Новости Культура | 30 ноября 2020 | 15:13
40 лет фотостудии «Ezerzeme-F» – активная творческая работа и сотрудничество с самоуправлением
В начале ноября, до введения в стране чрезвычайной ситуации, во Дворце культуры была открыта выставка даугавпилсской фотостудии «Ezerzeme-F» «Мозаика мгновений», приуроченная к 40-летию творческого коллектива. Недавно эта экспозиция и многие другие работы фотографов нашли воплощение в красивом фото-сборнике, поддержку в создании которого также оказала Даугавпилсская городская дума.
Фотостудия, в которой сейчас состоит около 20 участников, была основана в 1980 году, и с тех пор состоящие в ней фотографы развивают свои умения посредством общения, выставок, пленэров и конкурсов. В последние годы удалось наладить хорошие связи с коллегами из разных городов Латвии, Литвы и России. Члены «Ezerzeme-F» работают с самыми разными жанрами и темами, уделяя внимание как портретам, так и природным мотивам. Некоторые из работ также удостаиваются высоких оценок на международных выставках. Сами же фотографы отмечают, что главной ценность является чувство единения и коллективного творчества.
Последний созданный альбом фотостудии является одним из примеров удачного сотрудничества городских обществ и Даугавпилсской думы. Софинансирование от самоуправления на такие проекты выдается в рамках Фонда поддержки общественных организаций (максимальный размер финансовой поддержки – 1500 евро). Городская дума напоминает, что сейчас данный фонд принимает годовые отчеты по этим проектам, которые нужно сдать до 1 января 2021 года.
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