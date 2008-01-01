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Сегодня вы будете чрезвычайно активны - как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Если не можете сконцентрироваться целиком на проблемах, постарайтесь хотя бы сохранять разумный баланс между ними и конфликтами.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 ноября 2020 | 15:30
В первой половине декабря в Латвии ожидается мало осадков
В последний день ноября на большей части территории Латвии выпадет снег, а в первой половине декабря ожидается мало осадков, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.
Пока только на одной станции метеонаблюдений - в Дагде - зарегистрировано наступление метеорологической зимы. Метеорологическая зима начинается, когда пять суток подряд средняя температура воздуха не превышает нулевой отметки.
В последние дни ноября циклон принесет в Латвию небольшой снег, в Курземе ожидается дождь. Осадки прогнозируются и 1 декабря.
Затем на погоду в Латвии будет влиять сильный антициклон над Россией. В Латгале и некоторых регионах Видземе температура воздуха будет ниже нуля, а на западе и в центральных регионах страны - около нуля, иногда до +5 градусов.
Согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в декабре средняя температура в Латвии будет примерно на два градуса выше нормы, а в январе под влиянием атлантических циклонов - на четыре градуса выше нормы.
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