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Сегодня вы будете чрезвычайно активны - как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Если не можете сконцентрироваться целиком на проблемах, постарайтесь хотя бы сохранять разумный баланс между ними и конфликтами.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 ноября 2020 | 15:28
По прибытии в Великобританию из Латвии необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию
С учетом эпидемиологической ситуации в Латвии правительство Великобритании ввело требование 14-дневной самоизоляции для прибывающих из Латвии, которое вступает в силу сегодня, 28 ноября, сообщили агентству LETA в посольстве Великобритании.
При въезде в Великобританию в электронном виде необходимо декларировать место пребывания, где приехавшие из Латвии будут проводить карантин. За нарушение требований самоизоляции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии предусмотрен штраф.
С 15 декабря срок карантина можно будет сократить, если прибывший из Латвии через пять дней после приезда сдаст тест на Covid-19 и результат будет негативным.
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