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Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 29 ноября 2020 | 14:53

В Даугавпилсе в венке Адвента загорелась первая свеча

LSM

В расположенном на перекрестке улиц Ригас и Циетокшня большом венке Адвента зажгли первую свечу. Эта традиция в Даугавпилсе существует с 2014 года. Впервые из-за «антиковидных» ограничений зажжение прошло без речей ксендзов и духовных песнопений.

Каждую неделю в венке будут прибавляться зажженные свечи, последняя — четвертая — загорится 19 декабря.

LSM

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