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Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все, намеченное на сегодняшний день. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 27 ноября 2020 | 19:43
На востоке Латвии начинается метеорологическая зима
В конце этой недели и на следующей у Латгале, Селии и части Видземе наступит метеорологическая зима — среднесуточная температура будет стабильно держаться ниже нуля, прогнозирует Global Forecast System. Уже сегодня, 27 ноября, в Латгале выпал снег.
В этой части страны образуется устойчивый снежный покров, в начале декабря он местами будет глубже 10 сантиметров.
Последние дни ноября будут преимущественно облачными, по всей стране возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. В понедельник, 30 ноября, в Латгале толщина снежного покрова составит семь сантиметров.
Температура воздуха будет держаться в районе нуля, 1 декабря в Курземе потеплеет до +7 градусов.
Во второй половине недели может похолодать до минусовых температур, но особых морозов пока не будет.
Прошлая зима была самой тёплой в истории метеонаблюдений, во многих местах Латвии метеорологическая зима так и не наступила, а на многих наблюдательных станциях ни разу не был зафиксирован снежный покров толще 1 сантиметра. Самая низкая температура была зафиксирована 2 декабря в Зосени (-10,8 градуса), самый толстый снежный покров — 29 февраля в Алуксне (20 см).
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