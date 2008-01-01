На востоке Латвии начинается метеорологическая зима

Новости Латвия | 27 ноября 2020 | 19:43

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В конце этой недели и на следующей у Латгале, Селии и части Видземе наступит метеорологическая зима — среднесуточная температура будет стабильно держаться ниже нуля, прогнозирует Global Forecast System. Уже сегодня, 27 ноября, в Латгале выпал снег.

В этой части страны образуется устойчивый снежный покров, в начале декабря он местами будет глубже 10 сантиметров.

Последние дни ноября будут преимущественно облачными, по всей стране возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. В понедельник, 30 ноября, в Латгале толщина снежного покрова составит семь сантиметров.

Температура воздуха будет держаться в районе нуля, 1 декабря в Курземе потеплеет до +7 градусов.

Во второй половине недели может похолодать до минусовых температур, но особых морозов пока не будет.

Прошлая зима была самой тёплой в истории метеонаблюдений, во многих местах Латвии метеорологическая зима так и не наступила, а на многих наблюдательных станциях ни разу не был зафиксирован снежный покров толще 1 сантиметра. Самая низкая температура была зафиксирована 2 декабря в Зосени (-10,8 градуса), самый толстый снежный покров — 29 февраля в Алуксне (20 см).

Delfi