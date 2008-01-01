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Новости Происшествия | 27 ноября 2020 | 19:37

В поезде нашли контрабанду: задержан главарь группировки и подельник

SIPA

Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона при содействии своих коллег из Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) и Прейльского участка полиции на основании оперативной информации изъяли 160 000 контрабандных сигарет, а также задержали членов преступной группировки.

Как отмечает пресс-центр ЛРУП, 23 ноября на железнодорожной станции в волости Ерсикас полицейские заметили на вагоне поезда человека, который, заметив стражей порядка попытался сбежать. В ходе проверки в вагоне нашли 160 000 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

В тот же день были задержаны подозреваемые 1991 и 1998 г.р., ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

Delfi

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