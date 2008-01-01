27 ноября
Именины:
Лаурис, Норбертс / Григорий, Константин
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
Источник: ignio.com
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. 2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.19 ()
|GBP
|0.8913 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.1153 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {5}
2. На уикенд в Латвии заметно похолодает — возможен снег и гроза {1}
3. Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро {4}
4. Социальный проект для детей «3х8» близок к сдаче в эксплуатацию {2}
5. Молодежный отдел приглашает до 23 ноября выдвинуть волонтеров, чтобы наградить их за вклад в общественную жизнь города! {2}
6. Вступают в силу новые меры эпидемиологической безопасности {1}
7. В Даугавпилсе вспомнят железную дорогу и старый «имперский» вокзал
8. В думе Даугавпилса созвана комиссия по этике
9. Латвию ждут снег, ветер и рекорды тепла — прогноз {3}
10. Создано новое учреждение культуры - Центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 27 ноября 2020 | 19:29
«Меры предосторожности» в Арт-центре им. М. Ротко: даже скульптуры — в масках
Портреты участников одного из международных симпозиумов керамического искусства строго выполняют предписанные правительством правила — облачились в черные стильные маски.
Скульптуры не снимают их круглосуточно. Одна керамическая дама показалось Rus.Lsm.lv очень похожей на министра образования и науки Илгу Шуплинску. Однако это, разумеется, чисто случайное сходство. На самом деле дама — художница из Бразилии, работавшая в Даугавпилсе в 2017 году.
Как уже писал Rus.Lsm.lv, из-за введенных правительством дополнительных «антиковидных» ограничений 27 ноября Арт-центр им. М. Ротко, как и другие учреждения культуры Даугавпилса, закрывается для посетителей как минимум на неделю. Rus.Lsm.lv побывал там накануне.
Добавить комментарий