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Новости Культура | 27 ноября 2020 | 19:29

«Меры предосторожности» в Арт-центре им. М. Ротко: даже скульптуры — в масках

LSM

Портреты участников одного из международных симпозиумов керамического искусства строго выполняют предписанные правительством правила — облачились в черные стильные маски.

Скульптуры не снимают их круглосуточно. Одна керамическая дама показалось Rus.Lsm.lv очень похожей на министра образования и науки Илгу Шуплинску. Однако это, разумеется, чисто случайное сходство. На самом деле дама — художница из Бразилии, работавшая в Даугавпилсе в 2017 году.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, из-за введенных правительством дополнительных «антиковидных» ограничений 27 ноября Арт-центр им. М. Ротко, как и другие учреждения культуры Даугавпилса, закрывается для посетителей как минимум на неделю. Rus.Lsm.lv побывал там накануне.

LSM

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