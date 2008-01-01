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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 ноября 2020 | 11:53
Коммунальные службы к работе в зимний период готовы
В этом году температура воздуха бьёт тепловые рекорды, и о стремительном приближении зимы напоминает лишь календарь. Тем не менее, согласно прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни столбики термометров опустятся ниже нуля и дороги могут стать скользкими. Даугавпилсские коммунальные службы сообщают, что полностью готовы к содержанию дорог в зимний период: вся техника проверена, первые посыпки дорог уже проведены.
В этом году в уборке городских территорий будет задействовано 32 единицы техники: 15 из них будет заниматься чисткой тротуаров, 9 – уборкой дорог, остальные машины — погрузкой и вывозом снега.
Уборка городских улиц в зимний период на территории Даугавпилса производится согласно погодным условиям и нормативным актам. При переменчивых погодных условиях (снегопаде) в приоритетном порядке (в течении 4-х часов после начала снегопада или обледенения) очищаются и обрабатываются противогололёдными материалами дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Особое внимание при этом уделяется участкам с большим уклоном: при необходимости в таких местах будет проводиться дополнительная уборка и обработка. Когда приоритетные дороги приведены в порядок, техника направляется на участки с меньшей интенсивностью движения.
Городские тротуары после окончания снегопада приводят в порядок в течении 12 часов. Во время ночного снегопада уборка тротуаров начинается в 4 часа утра для того, чтобы к 7 часам утра были обработаны тротуары с интенсивным пешеходным движением. В первую очередь обрабатываются тротуары в центре города, затем – вдоль магистральных улиц и в микрорайонах.
В зимний период необходимо учитывать погодные условия, состояние покрытия, быть внимательными, водителям – снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также до 1 декабря обязательно заменить покрышки на зимние с соответствующим протектором. Комплект старой «резины», т.е., 4 покрышки в год, предъявив техпаспорт, можно абсолютно бесплатно сдать на полигон в Лигинишки (работает каждый день, без выходных, с 8.00 до 19.00).
Ответственные службы призывают горожан быть взаимовежливыми и не мешать работе снегоуборочной техники, чтобы она как можно быстрее могла приводить в порядок улицы города, делая их безопасными и для автоводителей, и для пешеходов.
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