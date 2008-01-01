Со следующий недели – новые требования безопасности в школах

Новости Общество | 27 ноября 2020 | 11:51

С 30 ноября решением Кабинета Министров в силу вступят новые требования к очному обучению для учеников 1- 6 классов. В школьных помещениях на одного ученика должно приходиться не менее 3 кв. метров, а учителям придется носить лицевые маски все время, как на уроках, так и на переменах. Для ряда самоуправлений, в том числе и Даугавпилса, эти требования окажутся еще более строгими.

В даугавпилсских школах учиться вне дома со следующей недели смогут лишь воспитанники дошкольных учебных заведений и ученики 1-4 классов. Норма в 3 кв. метра на одного ребенка на практике является трудновыполнимой, так как отдельные классы начальной школы могут достигать численности в 25-30 учеников. Поэтому сейчас каждое учебное заведение подготавливает для Управления образования предложения по организации своего учебного процесса. Альтернативами могут стать использование более крупных помещений, деление классов на две аудитории, варианты попеременного очного-удаленного обучения и привлечение помощников учителей (если такой ресурс предусмотрен в самой школе).

Все эти преобразования вносят серьезные сложности в процесс обучения и создают ощутимую нагрузку на учителей. Для компенсации этих трудностей Министерство образования Латвии направит более 1 млн. евро на доплаты тем педагогам, которые сейчас задействованы в удаленном обучении и выполняют дополнительную работу.

Уход 5-х и 6-х классов на удаленное обучение не изменит для них порядок получения продуктовых пакетов, так как этот формат поддержки дотируется и самоуправлением, и государством. Компенсации за питание для 7-12 классов по-прежнему осуществляются в виде перечислений на счет родителей.

Daugavpils

