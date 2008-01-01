26 ноября
Международный день информации
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Конрадс, Себастианс / Герман, Иван, Леонард
Гороскоп на день
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Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 ноября 2020 | 22:20
Ушел из жизни российский дипломат Николай Алексеевич Вихляев
26 ноября 2020 года, в 07.00, скончался Вихляев Николай Алексеевиче, сообщает Генеральное консульство РФ в Даугавпилсе. Российский дипломат умер в возрасте 71 года от тяжелой болезни.
Вихляев Николай Алексеевич родился 21 мая 1949 года в подмосковном Загорске. Закончил Первый Московский государственный педагогический институт иностранных языков им.М.Тореза с дипломом переводчика-референта французского и немецкого языков, потом - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. Награжден медалями.
Вихляев Н.А. с 2006 по 2011 г. работал Генеральным консулом Российской Федерации в Даугавпилсе, до этого занимал руководящие посты в верхней палате российского парламента, заведовал парижским бюро РИА "Новости" во Франции, был журналистом-международником.
Николай Алексеевич скончался в больнице от тяжелого заболевания.
В памяти даугавпилчан Николай Алексеевич навсегда останется энергичным, образованным и отзывчивым человеком.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вихляева Н.А.. Светлая память...
D-fakti.lv
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