Ушел из жизни российский дипломат Николай Алексеевич Вихляев

Новости Общество | 26 ноября 2020 | 22:20

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26 ноября 2020 года, в 07.00, скончался Вихляев Николай Алексеевиче, сообщает Генеральное консульство РФ в Даугавпилсе. Российский дипломат умер в возрасте 71 года от тяжелой болезни.

Вихляев Николай Алексеевич родился 21 мая 1949 года в подмосковном Загорске. Закончил Первый Московский государственный педагогический институт иностранных языков им.М.Тореза с дипломом переводчика-референта французского и немецкого языков, потом - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. Награжден медалями.

Вихляев Н.А. с 2006 по 2011 г. работал Генеральным консулом Российской Федерации в Даугавпилсе, до этого занимал руководящие посты в верхней палате российского парламента, заведовал парижским бюро РИА "Новости" во Франции, был журналистом-международником.

Николай Алексеевич скончался в больнице от тяжелого заболевания.

В памяти даугавпилчан Николай Алексеевич навсегда останется энергичным, образованным и отзывчивым человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вихляева Н.А.. Светлая память...

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