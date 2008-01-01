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Новости Культура | 26 ноября 2020 | 21:50

Школьники рисовали сказки янтарной страны Владимира Короткевича

BKC

25 ноября 2020 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК), с соблюдением всех норм безопасности в условиях чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, открылась выставка детских рисунков по мотивам «Сказок Янтарной страны» Владимира Короткевича, приуроченная к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы.

Владимир Семёнович Короткевич – одна из наиболее ярких фигур в белорусской литературе XX столетия; писатель, публицист, поэт, драматург, сценарист и переводчик получил признание по всему миру благодаря красоте своих художественных произведений, сочетающих в себе высокую художественную культуру, патриотичность и романтизм, гуманистическую и философскую направленность.

В.Короткевич оставил значительный след и на латвийской земле. Он любил гостить в Латвии, где у него было много друзей, и даже посвятил ей «Сказки янтарной страны». Это очерк, лирические зарисовки о Латвии на основе впечатлений и реальных историй, которые чередуются со сказками о латышской земле, написанными поэтично и аллегорично, с юмором и уважением, повествующими о том, что любовь и добро побеждают зло.

«Сказки янтарной страны» – на эту тему к юбилейной дате В.Короткевича ЦБК организовал и провел конкурс детских рисунков, в котором приняли участие дети в возрасте от 7 до 13 лет из Даугавпилса: 22 д/сад, 3 средняя школа, основная школа “Saskaņas”; из Краславы – средняя школа “Varavīksne”; из Великобритании.

Центр белорусской культуры сердечно благодарит всех участников конкурса, их педагогов, родителей, бабушек. Итоги конкурса подведены – все участники получат дипломы и фирменные сувениры.

Посмотреть детские рисунки можно на сайте bkc.daugavpils.lv.
 

Центр белорусской культуры

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