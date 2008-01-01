26 ноября
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Конрадс, Себастианс / Герман, Иван, Леонард
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Сегодня вы будете нежным, любящим... У вас есть два варианта: либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясностей, либо сидеть и помалкивать.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 26 ноября 2020 | 21:50
Школьники рисовали сказки янтарной страны Владимира Короткевича
25 ноября 2020 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК), с соблюдением всех норм безопасности в условиях чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, открылась выставка детских рисунков по мотивам «Сказок Янтарной страны» Владимира Короткевича, приуроченная к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы.
Владимир Семёнович Короткевич – одна из наиболее ярких фигур в белорусской литературе XX столетия; писатель, публицист, поэт, драматург, сценарист и переводчик получил признание по всему миру благодаря красоте своих художественных произведений, сочетающих в себе высокую художественную культуру, патриотичность и романтизм, гуманистическую и философскую направленность.
В.Короткевич оставил значительный след и на латвийской земле. Он любил гостить в Латвии, где у него было много друзей, и даже посвятил ей «Сказки янтарной страны». Это очерк, лирические зарисовки о Латвии на основе впечатлений и реальных историй, которые чередуются со сказками о латышской земле, написанными поэтично и аллегорично, с юмором и уважением, повествующими о том, что любовь и добро побеждают зло.
«Сказки янтарной страны» – на эту тему к юбилейной дате В.Короткевича ЦБК организовал и провел конкурс детских рисунков, в котором приняли участие дети в возрасте от 7 до 13 лет из Даугавпилса: 22 д/сад, 3 средняя школа, основная школа “Saskaņas”; из Краславы – средняя школа “Varavīksne”; из Великобритании.
Центр белорусской культуры сердечно благодарит всех участников конкурса, их педагогов, родителей, бабушек. Итоги конкурса подведены – все участники получат дипломы и фирменные сувениры.
Посмотреть детские рисунки можно на сайте bkc.daugavpils.lv.
Центр белорусской культуры
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