Мир прощается с Диего Марадоной

Новости В мире | 26 ноября 2020 | 21:38

Пресс-фото Пресс-фото

Аргентина в эти дни окрасилась в бело-голубые тона национального флага. Страна скорбит по легендарному Диего Марадоне, скончавшемуся накануне в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Гроб с его телом выставлен в президентском дворце Каса-Росада в Буэнос-Айресе.

Мимо гроба Марадоны уже прошли десятки тысяч поклонников. Некоторые аплодируют, кто-то плачет, многие бросают цветы и майки с номером 10.

За свою карьеру легендарный полузащитник кроме национальной сборной Аргентины успел поиграть в пяти клубах, включая испанские "Севилью" и "Барселону" и итальянский "Наполи", и везде играл под 10-м номером.

В 2001 году Ассоциация футбола Аргентины обратилась к ФИФА с предложением вывести из обращения номер 10, чтобы он навсегда остался за Марадоной, но ФИФА инициативу не одобрила.

Двери в Каса-Росада открыли рано утром в четверг, еще затемно, и полиции пришлось сразу же наводить общественный порядок: тысячи фанатов устроили давку у входа и снесли заграждения.

Власти города ожидают, что в течение дня попрощаться с Марадоной в президентский дворец придет около миллиона человек и несколько миллионов посетят его могилу в ближайшие несколько дней.

Он будет похоронен на кладбище на окраине Буэно-Айреса, где похоронены его родители.

Так выглядели многие здания в Буэнос-Айресе в ночь на четверг.

А днем сотни фанатов в бело-голубом пришли к главному монументу города на Площади Республики.

Как пишут многие комментаторы, для Аргентины Марадона - не просто легендарный футболист, а икона, влиятельная фигура на внешней и внутренней арене, в том числе политической.

Кроме того, своим его давно уже считает вся Южная Америка. В соседней Бразилии его смерть стала самой главной темой дня во всех средствах массовой информации. На протяжении десятилетий Марадона и бразилец Пеле неофициально оспаривали друг у друга титул лучшего футболиста планеты.

"Надеюсь, однажды мы вместе погоняем мяч на небесах", - сказал Пеле, выразив глубокую скорбь по поводу смерти Марадоны.

Быший полузащитник "Тоттенхема" аргентинец Освалдо Ардилес, игравший вместе с Марадоной за Аргентину на ЧМ 1982 года, сказал, что Диего был богом для своей страны, для Неаполя и для всего мира.

Марадона играл за "Наполи" в 1984-91 годах. Фактически он покинул клуб в 1992-м на волне скандала, после того как не прошел тест на наркотики и на 15 месяцев был отстранен от участия в матчах.

Но для футбольных болельщиков Неаполя он всегда оставался любимцем. В городе отдают дань памяти Марадоне с не меньшим размахом, чем в Буэнос-Айресе.

У Марадоны осталось пятеро детей от разных жен. С последней супругой Клаудией Вильяфаньей - матерью двоих его детей - футболист прожил в браке 20 лет, они расстались в 2004-м.

Но источники, близкие к Марадоне, говорят, что в момент смерти рядом с ним был только его племянник.

Звезда английского футбола, бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер играл в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года против Аргентины. В том матче оба гола в ворота англичан забил Диего Марадона, и первый из них - на 51 минуте - вошел в историю под названием "Рука Бога".

Марадона направил мяч в ворота англичан рукой, но судья этого не заметил. "Он был абсолютно лучшим игроком моего поколения, а возможно и всех времен", - сказал Линекер после смерти Диего.

В своем официальном заявлении в социальных сетях Ассоциация футбола Аргентины выразила глубокую скорбь по случаю кончины легенды: "Ты всегда будешь в наших сердцах".

Delfi