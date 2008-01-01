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Сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Вам наверняка удастся вспомнить массу давно забытых, но дико смешных анекдотов.

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Новости Латвия | 26 ноября 2020 | 21:19

На период Covid-19 Сейм ввел пособие по присмотру за детьми

Пресс-фото

В период распространения Covid-19 латвийские родители смогут получить пособие по присмотру за детьми, предусматривают принятые сегодня Сеймом поправками к закону о страховании материнства и здоровья.

Пособие составит 60% от средней за последние 12 месяцев зарплаты, с которой делались взносы социального страхования, говорится в сообщении на сайте парламента.

Пособие не будут выплачивать, если человек работает, ведет хозяйственную деятельность и имеет доходы, а также если получает какие-либо другие социальные пособия или пособие по простою. Планируется, что выплата пособия будет финансироваться из основного госбюджета. Чтобы его получить, необходимо обратиться в Государственную службу социального страхования.

Пособие сможет получить один родитель, если он (она) не может работать удаленно и ухаживает за ребенком с инвалидностью до 18 лет, или же за ребенком до 10 лет (включительно), и эти дети не могут посещать образовательное учреждение из-за ситуации с Covid-19.

Пособие однократное — точнее, его можно получить один раз (из расчета за 14 календарных дней) с 30 ноября до 31 декабря 2020 года и один раз — с 1 января до 30 июня 2021 года, гласит закон. Пособие распространяется на опекунов и персонал поддержки детей с инвалидностью.

LSM

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