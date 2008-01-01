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Новости Общество | 26 ноября 2020 | 21:17
В Даугавпилсе и Резекне открыты дополнительные пункты тестирования на Covid-19
Научно-исследовательский институт BIOR с сегодняшнего дня расширяет возможности сделать тест на Covid-19 в Латгале — в Резекне и Даугавпилсе открыты пункты тестирования, сообщили агентству LETA в институте.
В Резекне тест на коронавирус можно сдать на ул. Лиепу, 33 по рабочим дням с 8.00 до 12.00, в Даугавпилсе - на ул. Варшавас, 24 по рабочим дням с 8.00 до 12.00.
Для сдачи оплаченного государством анализа на Covid-19 необходимо направление семейного врача или другого специалиста, а без направления анализы будут стоить 38,83 евро.
Записаться на тестирование можно по телефонам 28369560 и 8303.
В Резекне после массового тестирования Covid-19 выявлен у 30 работников местной больницы, они отправлены на карантин, сообщили агентству LETA в лечебном учреждении.
В больнице подчеркнули, что благодаря мерам, в том числе массовому тестированию персонала, удалось предотвратить более широкое распространение Covid-19. Проверено более 470 сотрудников, заражение выявлено в 30 случаях, в основном среди младшего и среднего персонала. Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно.
Инфицированные медики находятся на карантине, а их контактные лица - в самоизоляции. Работа больницы не прекращена - она продолжает оказывать неотложные и плановые услуги.
В инфекционном отделении больницы в настоящее время лечатся шесть пациентов с Covid-19.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Резекне за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 56 человек.
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