Мэр Даугавпилса спорит со статистикой — специалисты с ним не согласны

Новости Политика | 26 ноября 2020 | 21:15

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Даугавпилс – одно из 12 самоуправлений, в которых ситуация с распространением коронавируса тяжелее, чем в остальной части страны. И на этой неделе там вступят в силу особые ограничения, которые касаются учёбы, общественной жизни и сборов. Но мэр города Игорь Прелатов считает, статистика заболевания в городе «искусственно раздута». Впрочем, и Минздрав, и Центр профилактики и контроля заболеваний, и даже Даугавпилсская региональная больница с заявлением даугавпилсского градоначальника не согласны, сообщает Русское вещание LTV7.

В Даугавилсской больнице сейчас находятся 46 больных Covid-19. Восемь из них - в тяжелом состоянии, три человека в реанимации. Уровень заболеваемости в городе как минимум наполовину выше, чем в среднем по стране. Поэтому с 27 ноября тут вступят в силу более строгие ограничения.

Несмотря на это, накануне мэр Даугавпилса Игорь Прелатов заявил, что статистика случаев заболевания в городе раздувается искусственно. По его словам, в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в Даугавпилсской региональной больнице.

«Несколько дней назад была такая ситуация, что по статистике в нашей больнице были люди, у которых была найдена инфекция, были не жителями города Даугавпилс, а, предположим, жителями города Краслава. (..) Это было неделю или две назад. Дело в том, что наша управляющая делами каждое утро получает информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний и потом уже передает руководству. В один из дней было доложено, что из 50 человек только четверо или пятеро были жителями Даугавпилса», - утверждает Игорь Прелатов.Когда конкретно это произошло - мэр не вспомнил.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле и эпидемиолог Юрий Перевощиков на такое высказывание отреагировали остро.

«Здесь не нужно искать виноватых вне своего дома. Случаи заболевания Covid-19 включаются в статистику того самоуправления, где задекларирован заболевший. Вообще, это высказывание можно квалифицировать как фейк», - считает министр здравоохранения Илзе Винькеле.

«Понятно, что это неправда. Данные, с которыми мы работаем, мы адресуем конкретному человеку, где он живет. Так и образуется эта статистика — принадлежность к тому или иному самоуправлению», - пояснил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков

Мэр Даугавпилса заявил, что сказанное министром и экспертом-эпидемиологом должно быть подтверждено официально.

Русское вещание LTV7 обратилось в больницу Даугавпилса. И там высказывания мэра объяснили неверной интерпретацией данных. Им самим.

«Пару недель назад именно внутри больницы больше работали на другие административные территории, нежели на даугавпилчан. Но это никак не сказывается на статистике того, что происходит в городе. В статистике города учитываются именно случаи инфицирования среди декларированных на конкретной территории жителей», - заявил руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

Среди инфицированных пациентов в Даугавпилсской региональной больнице все чаще встречаются даугавпилчане - сейчас это примерно половина от общего потока. Несмотря на рост нагрузки, в стационаре говорят, что готовы в случае необходимости найти дополнительные койки.

LSM