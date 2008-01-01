25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Именины:
Кадрия, Кате, Катрина, Трине / Иван, Карина, Лев
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Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались. Нужно только провести параллель.
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Новости Происшествия | 25 ноября 2020 | 19:56
Во время обыска полиция изъяла амфетамин, марихуану и таблетки экстази
Сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона в рамках начатого ранее уголовного процесса провели обыск и изъяли большое количество наркотиков.
По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, задержание провели 20 ноября при участии спецназа Государственной пограничной службы Sigma. В ходе обыска в доме у подозреваемого 1968 г.р. нашли примерно 165 граммов амфетамина, 5 граммов марихуаны, а также 40 таблеток экстази. Все наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу.
В полиции отмечают, что наркотики хранились с целью их дальнейшей реализации. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.
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