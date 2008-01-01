Латгальское кондитерское предприятие отрицает обвинения в торговле людьми

Новости Происшествия | 25 ноября 2020 | 19:50

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Кондитерское предприятие Adugs опровергает все обвинения в торговле людьми, сообщила руководитель отдела развития предприятия Анна Ланцберга.

«От лица предприятия категорически отрицаем все обвинения. Подтверждаем, что компания Adugs Production выполнила все необходимые действия, указанные в находящихся в силе нормативных актах в отношении найма иностранных работников», - так на обвинения в торговле людьми ответила в заявлении для прессы руководитель отдела развития предприятия.

Ланцберга отметила, что работникам, в отношении которых начался спор, были оформлены необходимые трудовые визы и виды на жительство. Она также сообщила, что эти сотрудники получили всю предусмотренную в договорах оплату, подчеркнув, что предприятие выполнило все условия договора.

Представитель Adugs отметила, что всем работникам обеспечены одинаковые условия труда, а также «никоим образом не ограничивается их право на передвижение».

В середине ноября, как уже писал Rus.lsm.lv, в Латгалии Госполиция раскрыла организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась торговлей людьми. У граждан третьих стран отобрали паспорта, избивали, не платили зарплату — их заставляли работать в кондитерской некие «известные в преступной и политической среде лица», сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. Агентство LETA сообщает, что людей эксплуатировали на предприятии Adugs, а задержанный лидер ОПГ — Язеп Зукулс.

LSM