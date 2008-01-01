В Даугавпилсе бесплатный проезд для пенсионеров временно отменен

Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:42

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24 ноября на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы было принято решение временно отменить бесплатный проезд в городском общественном транспорте для пенсионеров, установив скидку на проезд в размере 50% вместо прежних 100%.

Это означает, что с 26 ноября и до момента, когда ситуация стабилизируется, пенсионеры, задекларированные в самоуправлении, за проезд в городском трамвае и автобусе должны будут платить 25 центов. Такое решение было принято с целью уменьшить скопление людей в транспорте и защитить от инфицирования категорию населения, находящуюся в особой зоне риска. Остальные льготы на проезд в городском общественном транспорте остаются в силе.

Несмотря на то, что в настоящее время самая высокая заболеваемость наблюдается среди молодого населения, именно пожилые люди больше всего подвержены тяжелым последствиям COVID-19, поэтому им следует очень тщательно оценивать необходимость покидать дом. В то же время, используя льготу на проезд в размере 50%, пенсионеры смогут при необходимости посещать медицинские учреждения, которые сейчас, в отличие от объявленной весной ЧС, продолжают работать. Пожилым людям следует отказаться от посещения социальных учреждений и многолюдных общественных мест. Тем более, что всю необходимую информацию можно получить и предоставить удаленно.

27 ноября в ряде самоуправлений, в том числе и в Даугавпилсе, будут введены дополнительные меры по снижению распространения COVID-19, согласно которым количество людей в городском общественном транспорте должно быть значительно сокращено: количество пассажиров не должно превышать 50% от максимально допустимого, поэтому AS «Daugavpils satiksme» призывает следить за актуальной информацией, соблюдать маркировку сидений в автобусах и трамваях, а также просит всех пассажиров ответственно оценивать необходимость использовать общественный транспорт.

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