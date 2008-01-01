25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Именины:
Кадрия, Кате, Катрина, Трине / Иван, Карина, Лев
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1865 ()
|GBP
|0.8901 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.1119 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {5}
2. Молодежный отдел приглашает до 23 ноября выдвинуть волонтеров, чтобы наградить их за вклад в общественную жизнь города! {2}
3. Как действовать если у вас позитивный тест на Covid-19 или вы контактная персона? {2}
4. Латвию ждут снег, ветер и рекорды тепла — прогноз {3}
5. Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро {4}
6. Социальный проект для детей «3х8» близок к сдаче в эксплуатацию {2}
7. Латгалия: женщина убила своего сына и спрятала тело в лесу {3}
8. На уикенд в Латвии заметно похолодает — возможен снег и гроза {1}
9. В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса {7}
10. Вступают в силу новые меры эпидемиологической безопасности {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:42
В Даугавпилсе бесплатный проезд для пенсионеров временно отменен
24 ноября на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы было принято решение временно отменить бесплатный проезд в городском общественном транспорте для пенсионеров, установив скидку на проезд в размере 50% вместо прежних 100%.
Это означает, что с 26 ноября и до момента, когда ситуация стабилизируется, пенсионеры, задекларированные в самоуправлении, за проезд в городском трамвае и автобусе должны будут платить 25 центов. Такое решение было принято с целью уменьшить скопление людей в транспорте и защитить от инфицирования категорию населения, находящуюся в особой зоне риска. Остальные льготы на проезд в городском общественном транспорте остаются в силе.
Несмотря на то, что в настоящее время самая высокая заболеваемость наблюдается среди молодого населения, именно пожилые люди больше всего подвержены тяжелым последствиям COVID-19, поэтому им следует очень тщательно оценивать необходимость покидать дом. В то же время, используя льготу на проезд в размере 50%, пенсионеры смогут при необходимости посещать медицинские учреждения, которые сейчас, в отличие от объявленной весной ЧС, продолжают работать. Пожилым людям следует отказаться от посещения социальных учреждений и многолюдных общественных мест. Тем более, что всю необходимую информацию можно получить и предоставить удаленно.
27 ноября в ряде самоуправлений, в том числе и в Даугавпилсе, будут введены дополнительные меры по снижению распространения COVID-19, согласно которым количество людей в городском общественном транспорте должно быть значительно сокращено: количество пассажиров не должно превышать 50% от максимально допустимого, поэтому AS «Daugavpils satiksme» призывает следить за актуальной информацией, соблюдать маркировку сидений в автобусах и трамваях, а также просит всех пассажиров ответственно оценивать необходимость использовать общественный транспорт.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий