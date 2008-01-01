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Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:38
Решением Кабинета Министров прекращается работа всех учреждений культуры в Даугавпилсе
Для снижения рисков распространения Covid-19 Кабинетом Министров принято решение о введении более строгих мер эпидемиологической безопасности в Даугавпилсе и ряде других самоуправлений. Так с 27 ноября и до 6 декабря прекращают работу музеи и другие культурные учреждения. Библиотеки все еще выдают книги на дом.
Данная ситуация вносит серьезные изменения в планы большинства культурных объектов. В ближайшее время руководителям этих заведений будет отправлено извещение от исполнительного директора думы, с призывом оценить специфику работы сотрудников и отправить некоторых из них в оплачиваемый отпуск (в особенности, если такой планировался в ближайшее время). Это в первую очередь касается тех кадров, в обязанность которых входит обслуживание посетителей. Ни о каких сокращениях в настоящее время речи не идет.
Для остальных сотрудников, если это возможно, предлагается переключиться на архивную, исследовательскую или организационную работу, или заняться давно отложенными ремонтами, преобразованиями помещений. В каждом отдельном случае руководителям культурных заведений необходимо взвесить необходимость очного присутствия каждого конкретного работника на своем рабочем месте. Уменьшение заработной платы за удаленную работу не предусмотрено.
Эти ограничения будут пересмотрены через полтора недели исходя из динамики заболевания коронавирусом в Даугавпилсе. Вопрос о деятельности Центра туристической информации и Центра информации и культуры Даугавпилсской крепости будет решен в ближайшее время.
Daugavpils.lv
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