25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
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Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.
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Новости Культура | 25 ноября 2020 | 19:19
Картины Надежды Изенёвой сложились в гармоничную мозаику природы
20 ноября 2020 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась персональная выставка профессиональной художницы Надежды Изенёвой «Мозаика природы», на которой представлено около 30 живописных картин. Открытие прошло с соблюдением всех норм безопасности в условиях чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.
Надежда Изенёва – своего рода человек-космополит, волею семейных обстоятельств сменила много мест жительства: Татария, Беларусь, Польша, Германия, Монголия, Нидерланды, Приморье, но уже много лет живет в родительском доме в поселке Смарде Энгурского края. Ее самая большая любовь – Беларусь и Латвия. Каждый год едет на малую родину, в край голубых озер – Шарковщину, и без устали оставляет на холсте ее прекрасные пейзажи. Примерно половина работ на выставке – это красивые уголки любимого Курземе.
Н.Изенёва закончила художественно-графический факультет Витебского пединститута и уже в студенческие годы начала участвовать в художественных выставках. Картины пользуются большим спросом и «разлетелись» по коллекциям разных стран и континентов: Америки, Англии, Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, России, Беларуси, Латвии. Член Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» («Честь имею»).
Надежда Владимировна никогда не расстается с красками, поэтому и жить не скучно – с головой окунается в творчество. Рисует обязательно на холсте и только с натуры, преимущественно в жанре пейзажа, реже портрета. Небо, вода, гроза, лес, цветы – вот ее стихия. Главное – поймать настроение, а главный девиз – чтобы нравилось людям! Кистью мастера водит душа, поэтому картины такие светлые, позитивные, пронзительно душевные и умиротворяющие, и каждый находит в них что-то близкое и созвучное своей душе.
«Открытие выставки планировалось в рамках Х-го, юбилейного фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». И хотя пандемия внесла коррективы, встречи с талантливыми людьми не прекращаются, просто проходят в другом формате. Сегодняшнее открытие можно назвать выставкой одного художника», – отметила руководитель ЦБК Жанна Романовская. А букет и фирменные сувениры с «кирмаша» – признательность за талант и мастерство художницы, за дружеские отношения и сотрудничество.
И действительно, Н.Изенёва приехала в Даугавпилс уже в который раз. Это ее вторая персональная выставка в ЦБК. Здесь она чувствует себя как дома, как будто причаливает к родному берегу, где ее ждут родные и близкие люди с открытой белорусской душой. Именно поэтому с воодушевлением подпевала белорусскую песню «Бераг маёй вясны» вместе с сотрудниками ЦБК Галиной Сонтоцкой, Марией Пометько и Яниной Юзефович.
Художница с теплотой рассказала, что с первой встречи полюбила Белорусский дом в Даугавпилсе с его гостеприимной, душевной атмосферой, доброжелательными зрителями. Надежда Владимировна выразила надежду, что новые картины понравятся посетителям и добавят позитивные эмоции и впечатления. Тем более, что есть повод для новой встречи и новой выставки – 14 незаконченных работ и задумки для новых сюжетов.
Полюбоваться красочными пейзажами Н.Изенёвай пока можно только на сайте bkc.daugavpils.lv. Выставка продолжит работу и в январе 2021 года.
Центр белорусской культуры
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