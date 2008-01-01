Латгальская фирма, чье руководство подозревают в торговле людьми, продолжает работать

Новости Происшествия | 24 ноября 2020 | 20:28

Из-за подозрений в торговле людьми Государственная полиция задержала члена правления латгальской кондитерской фирмы Adugs Язепа Зукулса. На предприятии, возможно, эксплуатировали граждан третьих стран. При этом 79 сотрудников компании подписали открытое письмо, в котором обращаются к высшим должностным лицам с просьбой провести тщательное расследование, так как сомневаются в достоверности информации, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.

Ливанская компания Adugs Production, производящая кондитерские изделия, на своей странице в Facebook от лица сотрудников опубликовала открытое письмо. В тексте работники обращаются к президенту, правительству, депутатам Сейма и обществу. Они выражают озабоченность тем, что их рабочие места представлены не в лучшем свете. Сотрудники отмечают, что руководство компании всегда шло навстречу, поддерживало работников и уважало разные культуры. Письмо подписали 79 человек.

Авторы текста беспокоятся, что компанию, в которой работает 270 человек, пытаются уничтожить.

«Я думаю, что ситуация может меняться каждый день. В данным момент производство работает. Как повлияли сообщения крупных торговых сетей? По факту, если не возобновим продажу в торговых сетях, тогда предприятие будет на грани банкротства — и больше 250 человек окажется без работы. Пока идёт расследование — и вина конкретных лиц не доказана, но торговые сети уже прекратили сотрудничество. Кроме этого одно кредитное учреждение уже разорвало договор. Если ещё кто-то так сделает, то в Латгалии на одно производство станет меньше», — рассказывает адвокат Adugs Production Виктория Яркина.

После появлении информации о том, что ливанскую компанию подозревают в использовании рабского труда, сразу несколько крупных сетей сообщили: они прерывают сотрудничество с Adugs Production. Такое решение приняли Maxima Latvija, Rimi, Elvi Latvija, Top! и Citro. Принятое решение комментирует представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле:

«Основные ценности Maxima Latvija — это честное и прозрачное предпринимательство. В тот момент, когда мы получили такую информацию, немедленно отреагировали. Мы остановили сотрудничество до выяснения дальнейших обстоятельств. Прекращение сотрудничества означает, что мы не оформляем новые заказы, не производим новую закупку и только распродаем продукцию, которая оставалась в магазинах».

Кроме этого Maxima Latvija ожидает объяснения от поставщика кондитерских изделий, продолжает Дупате-Угуле:

«Мы запросили объяснения по поводу произошедшего. Первые новости о случившемся мы услышали на прошлой неделе в пятницу из средств массовой информации. Мы со своей командой юристов запросили детали, чтобы понять, как такое могло произойти в Латвии как в правовом государстве».

По сообщению информационного агентства LETA, Рижский окружной суд 3 декабря рассмотрит жалобу подозреваемого в торговле людьми члена правления Adugs Язепа Зукулса о его задержании.

В середине ноября, как уже писал Rus.lsm.lv, в Латгалии Госполиция раскрыла организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась торговлей людьми. У граждан третьих стран отобрали паспорта, избивали, не платили зарплату — их заставляли работать в кондитерской некие «известные в преступной и политической среде лица», сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. Агентство LETA сообщает, что людей эксплуатировали на предприятии Adugs, а задержанный лидер ОПГ — Язеп Зукулс.

LSM