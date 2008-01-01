Минимальная зарплата с 1 января составит 500 евро в месяц

Новости Латвия | 24 ноября 2020 | 20:18

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Размер установленной в стране минимальной месячной заработной платы будет повышен с 430 до 500 евро с 1 января 2021 года — такие поправки к правилам Кабинета министров утвердило 24 ноября правительство.

В Минблаге рассчитали, что работник с минимальной зарплатой благодаря повышению будет получать на 50 евро в месяц больше, сообщается на сайте Кабинета министров.

«Минимальная зарплата в последние три года оставалась неизменной, и настал последний момент ее пересмотреть. Я рада, что в коалиции единогласно достигнуто соглашение об этом. Таким образом, работники без иждивенцев, получающие минимальную зарплату, ощутят реальный прирост почти в 50 евро. Это долгожданная прибавка, которую в будущем нужно продолжить, но одновременно следует рассмотреть возможность повысить необлагаемый минимум», — сказала министр благосостояния Рамона Петравича (КПС).

По данным ЦСУ, в третьем квартале 2020 года в Латвии наемными работниками являлось 793 100 жителей страны, работодателями — 36 500. Согласно июньской статистике, заработки в размере 430 и меньше евро в месяц были у 138 100 трудящихся, в том числе в частном секторе у 112 700 человек, а в общественном у 22 600.

Как уже писал Rus.lsm.lv, повышение минимальной зарплаты учтено и в проекте бюджета на будущий год, который вот-вот должен утвердить в окончательном чтении Сейм.

Ранее мы уже рассказывали об ожидаемых новшествах.

- Размер минимальной зарплаты с 1 января составит 500 евро.

- Медиков ожидает повышение зарплат, для чего в бюджете будет предусмотрено дополнительно 183 млн евро.

- Педагогам, в том числе академическому персоналу, также повысят оклады — на эти цели выделят свыше 40 млн евро.

- Правительство обязалось выполнить решения Конституционного суда, в частности, повысить гарантированный минимальный доход (GMI) с теперешних 64 до 109 евро в месяц.

- Общественные СМИ уйдут с рекламного рынка — им выделят из бюджета неполные 9 млн евро.

- Семейное государственное пособие будет реформировано, но начать повышать его планируется только с 2022 года.

- С 1 января 2021 года соцвзносы снизятся на один процентный пункт, верхний порог необлагаемого минимума составит 1800 евро вместо 1200.

- С 1 июля 2021 года планируется ввести обязательные для всех трудящихся минимальные соцвзносы.

LSM