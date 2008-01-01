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Чем меньше вы будете думать о себе сегодня, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем себе самому, а зачем же портить себе настроение, мучаясь этой проблемой? Пусть вам угождают другие.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 24 ноября 2020 | 20:04
Мэр Даугавпилса заявил, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута"
По мнению мэра Даугавпилса Игоря Прелатова, статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута", сообщает ЛЕТА.
Комментируя планируемые правительством ограничения для Даугавпилса, он сообщил, что дума поддержала сегодня временное уменьшение скидки на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, а другие ограничения в городе вводить пока не планируется.
Министерство здравоохранения, которое предлагает новые ограничения, "могло лучше помочь несколько лет назад, когда закрывались больницы", добавил мэр.
По его мнению, статистика в Даугавпилсе раздувается искусственно — "в день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо".
Прелатов считает, что в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице.
В удаленном режиме в настоящее время учатся 20 классов в 10 школах города. Всего болеют 31 школьник, 23 педагога и десять технических работниках в школах, четыре воспитанника детских садов, 22 педагога и 19 технических работников детских садов.
Делфи
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