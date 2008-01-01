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Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 ноября 2020 | 20:02
Из-за Covid-19 будут введены строгие ограничения в Даугавпилсе и ещё пяти краях
Правительство сегодня решило ввести более строгие ограничения в Даугавпилсе, а также Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском крае, сообщила LETA директор Департамента здоровья общества Министерства здравоохранения Санта Ливиня.
Согласно наблюдениям эпидемиологов, в отдельных самоуправлениях происходит широкое распространение Covid-19. Поэтому правительство решило, что во всех краях, где двухнедельный рост заболеваемости превышает средний рост заболеваемости по стране в два раза, будут введены более строгие ограничения.
Запланировано, что с 26 ноября в Даугавпилсе, а также Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском крае удаленно будет учиться дети с 5 по 12 класс. Будут отменены практические занятия в профессиональных школах и вузах, а также на курсах для взрослых.
Кроме того, в этих краях не будут оказываться услуги парикмахера, не будут работать музеи и другие места культуры. Библиотеки смогут продолжать выдавать книги на дом. Не будут работать ярмарки, будут запрещены любительские тренировки в помещениях, частные мероприятия могут проходить в рамках одного домохозяйства, за исключением похорон и отдельных случаев крещения.
Общественный транспорт может быть заполнен не более чем наполовину. В торговых помещениях и на открытых площадках может находиться не более 20% от максимального допустимого количества людей.
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